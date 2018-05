Gli strumenti antichi ' aprono' Risonanze

Governo - Gomez : “Mattarella? Non ha gestito al meGlio questa crisi. Aveva anche altri strumenti” : “Mattarella? Penso che, purtroppo, lui, in assoluta buona fede, non abbia gestito al meglio questa crisi”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso de L’Aria che Tira (La7). “Mattarella Aveva anche altri strumenti” – spiega – “Poteva accompagnare il Governo con una sua dichiarazione ufficiale, che elencava tutti i limiti ricordati da Visco. Poteva far presente al presidente del Consiglio ...

Marsala - Gli strumenti sequestrati alla band venerdì sera. Ecco come stanno le cose : Ha fatto molto discutere quanto avvenuto a Marsala venerdì sera al locale 'Portale Botteghe', in centro. Suonava un gruppo musicale. E sono intervenuti, verso le 22, i vigili urbani, la sezione di ...

Marsala - hanno sequestrato Gli strumenti musicali ad una band che suonava dal vivo : Singolare episodio accaduto a Marsala ieri intorno alle 22. Al Portale Botteghe, locale molto frequentato del centro storico, alle spalle di piazza Purgatorio, accanto alla Chiesa Madre, si esibivano ...

Licei musicali - violino e contrabbasso sono per pochi : “Accesso solo per chi sa già suonare bene Gli strumenti” : Chi pensa di imparare a suonare uno strumento iscrivendosi al liceo musicale può appendere il violino o il contrabbasso al chiodo. Un decreto, il numero 382 firmato l’11 maggio scorso dalla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, ha alzato l’asticella per gli studenti interessati a questo corso. Potranno accedervi, infatti, solo gli allievi che sanno già suonare bene uno strumento. A fissare i paletti è l’articolo numero otto del provvedimento ...

LA PAROLA AI CITTADINI! Il Paese che Vorrei renderà operativi Gli strumenti di partecipazione alla vita amministrativa : È necessario inoltre che il Consiglio comunale si svolga in orari che agevolino la presenza dei cittadini; che se ne realizzi la trasmissione radiofonica o in streaming; che si rendano operativi il ...

LAVORO E POLITICA/ Gli strumenti di Italia - Spagna e Germania contro le crisi aziendali : Le crisi aziendali in Italia, Spagna e Germania vengono affrontate con strumenti di sostegno ai lavoratori piuttosto simili tra loro. Ce ne parla GABRIELE FAVA(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ I dubbi sulla Garanzia 2.0, di G. PalmeriniI NUMERI/ 280.000 posti di LAVORO (ai giovani) per portare la disoccupazione sotto il 10%, di G. Sabella

Juncker taGlia i fondi al Sud Italia. Ma il Mezzogiorno non ha strumenti per opporsi : Stando alle notizie lette in questi giorni, l’Italia rischia di perdere diversi miliardi di spesa destinata al Sud, sotto forma di fondi di coesione. Ciò in virtù della revisione in corso sui bilanci Ue, a seguito della Brexit. Si parla di una riduzione del 5% dei fondi europei di coesione, nella proposta avanzata Commissione europea di Jean Claude Juncker. In sostanza, il bilancio dovrà aumentare a fronte di una riduzione dei Paesi ...

"Il lavoro non è un posto - Gli strumenti sono nello zaino. Per nobilitarlo serve creatività - serve muoversi. Il precariato fa bene" : "Oggi per lavorare, per accedere a un salario, non è più necessario recarsi in un luogo che possieda degli strumenti. Questi strumenti li abbiamo nello zaino. Dobbiamo meno cercare un posto e più dare nobiltà al lavoro. Il movimento genera creatività". Il concetto sarà di difficile comprensione per chi, da precario, cerca di stabilizzare la propria situazione, ma per Leonardo Previ, professore di ...

La luce della Luna per osservare la Terra : il chiarore lunare che calibra Gli strumenti ottici affinerà le prestazioni : La Luna è l’ingrediente in più per assicurare dati sull’ambiente affidabili e di buona qualità. Il fatto che la superficie Lunare sia rimasta sostanzialmente inalterata per milioni di anni, ad eccezione di occasionali impatti di meteoriti vaganti, fa sì che la luce riflessa dalla superficie Lunare sia un’ottimale fonte di calibrazione per gli strumenti ottici di osservazione della Terra. Adesso – spiega Global Science – un progetto ...

LAVORO E POLITICA/ Gli strumenti per aumentare l'occupazione in Italia : I dati dell'Eurostat sul mercato del LAVORO in Italia non sono incoraggianti. Tuttavia è possibile adottare degli interventi per aumentare l'occupazione. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:07:00 GMT)FESTA DEL LAVORO/ Così la POLITICA torna a dividere i sindacati, di G. CazzolaPIL E LAVORO/ I numeri che dettano la prima riforma al nuovo Governo, di G. Sabella

Cosmo su Facebook : 'Mi hanno rubato Gli strumenti - chiedo aiuto per il Concertone' : Inizia non nel migliore dei modi il Concertone per Cosmo, al secolo Marco Jacopo Bianchi, tra le voci mergenti del nuovo cantautorato elettronico italiano. A Roma per il concerto di Piazza San ...

Spazzolini elettrici e strumenti d'igiene. Quali sceGliere : Spazzolini elettrici e strumenti per l'igiene orale di adulti e bambini. Ecco i migliori scelti da Huffpost.Secondo l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) da solo lo spazzolino da denti non basta a pulire perfettamente i denti. Sarebbe in grado di detergere soltanto il 40 per cento della superficie da trattare e rimuoverebbe solo il 42 per cento della placca. Così non si tratta solo di decidere se utilizzare uno spazzolino ...

Dopo Gli ottimi riscontri ottenuti a Parigi la cantautrice e polistrumentista mariaFausta : ... in digital download e su tutte le piattaforme di streaming, dividendo il palco con grandi musicisti, tra i quali il famoso violinista francese, scomparso di recente, Didier Lockwood . Ora, la ...

ATAC toGlie la ruggine con nuovi strumenti a portata di smartphone : ATAC ha presentato oggi un paio di strumenti con cui intende provare la propria modernità a romani e turisti. I nuovi servizi sono 4 e, sebbene non siano al momento tutti disponibili, dovrebbero diventarlo a breve. Si passa dalla dematerializzazione dei biglietti e dei titoli di viaggio, a nuovi parchimetri 2.0 tuttofare passando per B+ e ATAC vantaggi L'articolo ATAC toglie la ruggine con nuovi strumenti a portata di smartphone proviene da ...