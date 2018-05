Gli italiani e lo spread Ecco gli effetti sulla vita di noi tutti

Moscovici : "Pieno rispetto dell'Ue per le scelte deGli elettori italiani" : "rispetto delle regole e dei tempi della democrazia in Italia". E' questo l'atteggiamento della Commissione europea di fronte alla prolungata crisi politica seguita alle elezioni del 4 marzo e ai diversi...

Milano - Benedetto Marcello : il giro della cocaina. Gli spacciatori stranieri e i clienti italiani : spacciatori stranieri e clienti italiani, solita scena. E anche un ormai sempre più solito scenario: via Benedetto Marcello. La squadra Mobile ha arrestato sei cittadini africani di età compresa tra i ...

Il dottor Roberto Cesareo illustra le linee guida deGli endocrinologi italiani Ame : Durante il 7° convegno medico pontino FADOI-AME sulle patologie osteometaboliche (patrocinato dalla Asl e dall’Ordine dei Medici, con il sostegno

Roland Garros 2018 : tutti Gli italiani in campo mercoledì 30 maggio. Il programma e gli orari : Cominciano le sfide del secondo turno al Roland Garros. In questo mercoledì scendono in campo tre azzurri: Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Camila Giorgi. Tutte sfide nelle quali i nostri portacolori hanno ampie possibilità di accedere al terzo turno. Cecchinato parte favorito contro il lucky loser Marco Trungelliti. Il siciliano è reduce dall’incredibile rimonta e vittoria al quinto set contro il rumeno Copil, mentre ...

«Offro lavoro a 1.500 euro al mese - ma Gli italiani rifiutano perché non vogliono fare i turni» : Ma davvero gli immigrati ci tolgono il lavoro? Certamente in tanti casi ci sono ragazzi extracomunitari che si accontentano di salari molto bassi pur di lavorare, ma quello che è successo ad...

IMPEACHMENT PER MATTARELLA?/ M5s - Di Maio : "Non è più sul tavolo" - sul web Gli italiani cercano "impingement" : IMPEACHMENT contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, "Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, qualcuno ne risponderà"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:04:00 GMT)

Mondiali di calcio 2018 – Gli italiani tifano Argentina : l’indagine : Gli utenti del Belpaese sono dalla parte di Sampaoli, ma credono che Brasile e Spagna siano favorite per la vittoria finale: le indagini William Hill In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi ...

Commissario Ue Oettinger : "I mercati insegneranno aGli italiani a votare". Le reazioni indignate dei nostri politici : Aggiornamento ore 16:30 - Il giornalista Bernd Thomas Riegert che ha diffuso la frase di Gunther Oettinger ha spiegato che il Commissario Ue non ha detto esplicitamente che i mercati "insegneranno" agli italiani a votare, ma che si è trattato di una sintesi giornalistica. La frase letterale, tra l'altro ripetuta due volte dal Commissario durante l'intervista, è stata:"La mia preoccupazione e le mie aspettative è che nelle prossime settimane ...

