Gli integratori e i multivitaminici più popolari non hanno effetto sulla salute | uno

Salute : Gli integratori di vitamine e minerali più comuni non hanno effetti benefici : Gli integratori più comuni di vitamine e minerali non forniscono benefici consistenti per la Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell’Università di Toronto e del St. Michael’s Hospital. La revisione sistematica di dati esistenti e di controlli randomizzati dal gennaio 2012 all’ottobre 2017 ha svelato che i multivitaminici, la vitamina D, il calcio e la vitamina C – gli integratori più comunemente usati – non mostrano vantaggi, ma ...

Salute : daGli integratori al cibo - i consigli anti-cancro degli esperti : Il World Cancer Research Fund ha pubblicato il Rapporto “Dieta, nutrizione, attività fisica e cancro: una prospettiva globale“, nel quale si elencano raccomandazioni per prevenire i tumori: nel decalogo si consiglia un’alimentazione equilibrata, l’allattamento al seno e si chiede di diffidare degli “integratori anti-cancro” “Le nostre raccomandazioni arrivano dalle conclusioni di un panel di esperti ...

Salute e corretta informazione : al via la campagna “L’uso corretto deGli integratori” : È stato presentato il progetto “L’uso corretto degli integratori alimentari”, la campagna di comunicazione realizzata dall’Unione Nazionale Consumatori, in collaborazione con Integratori Italia – AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), nata dall’obiettivo di promuovere e sviluppare una corretta informazione nei confronti del consumatore in tema di integratori alimentari, alleati del benessere all’interno di un moderno ed ...

Salute - EFSA : Gli antiossidanti nel tè verde sono sicuri - ma attenzione aGli integratori : L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere sul tè verde dopo che alcuni Paesi del Nord Europa avevano espresso preoccupazione su un’eventuale legame tra danni al fegato e consumo di prodotti a base della bevanda. Dall’analisi dell’Agenzia è emerso che gli antiossidanti contenuti nel tè verde e suoi infusi sono generalmente sicuri: le sostanze, che si chiamano catechine, se prese come ...