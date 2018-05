Giro del Delfinato 2018 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Giro del Delfinato 2018 - Vincenzo Nibali : “L’obiettivo è prepararsi per il Tour de France. Sarà difficile vincere la corsa - punterò a qualche tappa” : Domenica Vincenzo Nibali tornerà a correre al Giro del Delfinato, per ultimare la sua preparazione in vista del grande obiettivo stagionale, il Tour de France. Questa breve corse a tappa è particolarmente gradita dal siciliano, visto che ha sempre corso qui prima della Grande Boucle. Lo Squalo dopo una prima parte di stagione che ha regalato la mitica vittoria alla Milano-Sanremo è pronto quindi a tornare protagonista. Nibali ha rilasciato ...

Davide Cassani : “Chris Froome è il vincitore legittimo del Giro d’Italia. Sul Colle delle Finestre? Forse l’impresa del nuovo millennio” : Davide Cassani ha parlato anche di Chris Froome durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo si è sottoposto a diverse domande effettuate dai partecipanti, tra cui anche una riguardo la legittimità del successo del keniano bianco al Giro d’Italia: “Chris Froome è il vincitore legittimo del Giro d’Italia. Secondo il regolamento ...

Davide Cassani : “Il bilancio del Giro d’Italia : è mancato Fabio Aru - bravo Pozzovivo. Formolo e Ciccone possono crescere” : Davide Cassani ha tenuto una lezione durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo si è sottoposto alle innumerevoli domande dei partecipanti che hanno simulato una conferenza stampa con la guida del pedale azzurro. Davide Cassani ha così avuto modo anche di tracciare un bilancio sul Giro d’Italia che si è concluso domenica, concentrandosi ...

Chris Froome : una novità decisiva sulla bici prima dell’impresa al Giro d’Italia Video : La spettacolare fuga solitaria di Chris Froome [Video] nella tappa con Colle delle Finestre, Sestriere e Jafferau del Giro d’Italia è gia' un pezzo di storia del Ciclismo. Con un’impresa d’altri tempi, di coraggio e fantasia, il campione del Team Sky ha ribaltato una corsa che sembrava per lui ormai chiusa, conquistando la tappa, la maglia rosa e iscrivendo il suo nome nel ristretto club dei corridori vincitori di tutti e tre i grandi giri. Tra ...

Più che a Roma - l'ultima tappa del Giro d'Italia sembrava corsa nella Ddr : Roma . Quando nel 2000 il tedesco Steffen Wesemann concluse tra lo stupore generale al nono posto la sua prima Parigi-Roubaix, dopo aver preso un sacco di vento in faccia per proteggere il suo ...

Froome trionfa al Giro d'Italia - ma esplode il caso delle buche di Roma : Questo è l'itinerario che è stato scelto dagli organizzatori dei Giro, era noto ed è stato continuamente monitorato", il commento di Angelo Diario, presidente pentastellato della commissione Sport ...

Froome incoronato Imperatore del Giro a Roma - città dalle buche 'eterne' : Finale con polemiche per il fondo stradale dell'ultima tappa nel cuore della capitale. I corridori volevano scioperare. Poi prevale il buonsenso, corsa neutralizzata per la classifica generale - Caos ...

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Giro d’Italia – La soddisfazione del Presidente Di Rocco : “ha lanciato un messaggio che è come un file-rouge” : Tutta la soddisfazione del Presidente Renato Di Rocco al termine della 101ª edizione del Giro d’Italia Si è concluso ieri, con la passerella finale di Roma, la 101ª edizione del Giro d’Italia. Chris Froome ha sfilato, tra le polemiche, nella Capitale, entrando nella storia per essere il primo britannico ad alzare al cielo il trofeo senza fine. Grande soddisfazione, nella Federazione Italiana Ciclismo, per questa edizione del Giro ...