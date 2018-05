Giovedì 31 maggio la Giornata Mondiale senza Tabacco

La commedia “Fighi - marit e mighjer!” tutta da ridere Giovedì 31 maggio a Castellaneta : Castellaneta. “Fighi, marit e mighjer!”: è questo il titolo dell’ultima commedia in vernacolo scritta e diretta da Piero Giandomenico, che

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 30 e Giovedì 31 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 30 e giovedì 31 maggio 2018: Bill (Don Diamont) non può che ammettere di fronte a Brooke (Katherine Kelly Lang) tutta la verità sulle sue dimissioni dalla Spencer Publications e sulla storia dell’incendio che ha devastato la Spectra. La reazione della Logan è di netta condanna… Liam (Scott Clifton) è ormai deciso a distruggere suo padre, nonostante i tentativi di mediazione da parte di ...

Gastronomia. Da Giovedì 31 maggio torna la "Cozza di Cervia" con musica - spettacoli e mercatini : Martedì 29 maggio 2018 - Cervia Fino al 3 giugno Da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno torna il gustoso appuntamento con 'La Cozza di Cervia in Festa' sul Borgomarina e in tutto il centro di Cervia.

Privacy : Giovedì 31 maggio convegno alla Camera con Soro e Rosato : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – giovedì 31 maggio, alle ore 16,30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolge il convegno “La dimensione europea della Privacy: tutele rafforzate, accountability e sfide globali”. Saluti introduttivi del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. Interviene, tra gli altri, Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati personali. L’appuntamento viene ...

Analisi Auditel : La tv del pomeriggio di Giovedì 24 maggio 2018 con Uomini e Donne e il Giro d'Italia al top : Più su fino a sposare il blu, diceva la celebre canzone di Renato Zero e ieri pomeriggio Uomini e Donne ha sposato davvero il blu, volando in alto e sfiorando il 30% di share, lasciando un abisso sotto, con la timida curva blu di Rai1 con il gioco a premi Zero e lode che scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15%, avvicinata dalla curva gialla dello Sportello di Forum.In seguito calo della curva di Canale 5 con GF, Amici e Segreto, ...

Ascolti TV | Giovedì 24 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala al 18.3% - La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.8%. Formigli (8.4%) travolge Santoro (3.3%) : Vuoi Scommettere? Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.560.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Vuoi Scommettere? – dalle 21.39 alle 0.29 – ha raccolto davanti al video 3.389.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.289.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie ha intrattenuto ...

La mafia uccide solo d’estate 2 : anticipazioni ultima puntata di Giovedì 31 maggio 2018 : Eduardo Buscetta Dopo il buon riscontro della prima stagione, la famiglia Giammarresi è tornata su Rai1 con il nuovo capitolo de La mafia uccide solo d’estate. La serie diretta da Luca Ribuoli, con protagonisti Claudio Gioè, Anna Foglietta, Eduardo Buscetta, Francesco Scianna e Nino Frassica, è una coproduzione Rai Fiction – Wildside. Ispirata al film di Pif (presente qui come voce narrante), la fiction si è distinta per il suo modo originale e ...

“Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di Giovedì 24 maggio 2018 – Con Michelle Hunziker. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Vuoi […] L'articolo “Vuoi scommettere?” – Seconda puntata di giovedì 24 ...

TgLa7d delle 18.15 di Giovedì 24 maggio 2018 : Papa Francesco torna a strigliare la politica e, "sfruttare il lavoro è peccato mortale". Scontro treno-tir in Piemonte: 2 morti e 23 feriti. Costretta ad abortire in Pakistan: Farah è rientrata in ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 24 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, Tootsie, A piedi nudi, Coco avant Chanel - L'amore prima del mito, I Am Wrath, The Italian Job, Crank, X-Men 2, Fuga in tacchi a spillo