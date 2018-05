Giovanni Minoli stronca Fabio Fazio | ' Le sue non sono interviste'

Giovanni Minoli : "Mi candido a Cda Rai"/ "Speriamo valga la meritocrazia : tv pubblica in mano a passanti" : Giovanni Minoli : "Mi candido a Cda Rai", il conduttore televisivo annuncia la sua candidatura: "Speriamo valga la meritocrazia , tv pubblica in mano a passanti fino a oggi"( pubblica to il Wed, 23 May 2018 15:57:00 GMT)

Giovanni Minoli : "Mi sono candidato per il cda Rai" : Proprio come Michele Santoro, anche Giovanni Minoli si è candidato per il cda della Rai (al quale ci si può presentare entro il 30 giugno). "Ho inviato il curriculum, sì. Hanno detto che deve valere la meritocrazia. Qualche titolo credo di avercelo. Vabbè, diciamo che in televisione ho fatto praticamente tutto", ha dichiarato il giornalista e grande esperto di comunicazione al Corriere della Sera.L'ideatore di programmi come Mixer e La ...