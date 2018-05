Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla 2018 | essere più curiosi aiuta a comprendere la

Giovedì 31 maggio la Giornata Mondiale senza Tabacco : Appuntamento Giovedì 31 maggio al teatro Trieste 34, in via Trieste 34 a Piacenza, con due spettacoli dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30.

Giornata Mondiale Senza Tabacco : le campagne di LILT per dire no al fumo con un target speciale - i giovani : Materiale informativo nelle Sezioni e campagne di informazione ad hoc, con un occhio di riguardo verso i più giovani. La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori aderisce, come ogni anno, alla Giornata Mondiale Senza Tabacco e lancia la sua campagna di sensibilizzazione. Ogni anno la Giornata Mondiale Senza Tabacco ha un tema principale. Quello del World No Tobacco Day 2018, proclamato dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente – Adidas trasforma la plastica in una risorsa : ecco le Utraboots Parley [GALLERY] : trasformare una minaccia in una risorsa: questo l’impegno di Adidas con Parley for the Oceans Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono per inquinare mari e oceani. Adidas collabora con Parley per intercettare 11 bottiglie circa prima che arrivino in acqua, dando vita a UltraBOOST Parley e UltraBOOST X Parley: scarpe da running per lui e per lei che assicurano un ritorno di energia costante. In colori che spaziano dal blu ...

La Giornata Mondiale dei bimbi scomparsi : in Italia uno ogni 48 ore : La giornata mondiale dei bimbi scomparsi: in Italia uno ogni 48 ore Spesso si tratta di minori non accompagnati, che finiscono nel traffico della prostituzione o del lavoro minorile Continua a leggere L'articolo La giornata mondiale dei bimbi scomparsi: in Italia uno ogni 48 ore proviene da NewsGo.

Vela – Tempo variabile nella prima Giornata di regate del 1° Mondiale GC32 : In testa i britannici di Ineos Rebels UK dopo le prime due regate. Spettacolo a Riva del Garda: il Mondiale GC32 tra grandi campioni della Vela olimpica e di Coppa America. Alla Fraglia Vela Riva grandi sforzi organizzativi per portare l’eccellenza della Vela moderna sul Garda Trentino Iniziato a Riva del Garda il 1° campionato del Mondo GC32 evento con il top della Vela Mondiale organizzato alla Fraglia Vela Riva e in programma fino a domenica. ...

Animali - WWF Italia : già dimenticata la Giornata Mondiale della biodiversità : A meno di ventiquattro ore dalla giornata simbolo per la tutela della biodiversità mondiale due specie simbolo della natura Italiana, orso e lupo, rischiano di vedere messa a rischio la loro tutela. “Le Regioni – spiega una nota del WWF Italia – hanno chiesto impropriamente una modifica ad un DPR proposto dal Governo sulle specie aliene, per ottenere libertà di deroga dalla Direttiva Habitat (anche per il loro possibile ...

Il Coordinamento nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata Mondiale dell'Africa : ... celebra quindi la nascita dell'organizzazione con una serie di eventi che coinvolgono il nostro paese da nord a sud e che vanno dalle conferenze, alle mostre, fino a spettacoli che interessano ...

22 Maggio : Giornata Mondiale della biodiversità : Istituita dall'ONU nel 2000, il 22 Maggio è la Giornata mondiale della biodiversità, che celebra l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica. Questo trattato internazionale, adottato nel 1993, ha come obiettivi la tutela e la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la giusta condivisione dei benefici delle risorse genetiche. Nel 2002, durante il secondo Summit della Terra, questa Convenzione ...

22 maggio 2018 : KAMUT® festeggia la Giornata Mondiale della Biodiversità : In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità – che si celebra oggi – KAMUT® ricorda l’importanza della diversità biologica, ossia la coesistenza di specie diverse di organismi viventi, per l’equilibrio dell’ecosistema. Istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Biodiversità è un momento di riflessione sul valore di questa eterogeneità per il mondo vegetale, animale e dei sistemi acquatici, e sui possibili ...

22 maggio - Giornata Mondiale della Biodiversità : specie aliene invasive tra le maggiori minacce al patrimonio naturale : Tra cambiamenti climatici, inquinamento e distruzione degli habitat naturali, sono numerose le minacce al nostro patrimonio naturale e alla Biodiversità. Si stima infatti che il tasso di la perdita di specie sia oggi 1000 volte più veloce che in passato a causa dell’impatto del crescente impatto dell’uomo. Tra le cause più devastanti e difficili da contenere, la diffusione incontrollata delle specie aliene invasive. La stima dei costi sociali ed ...

Giornata Mondiale delle api - Fao : "Proteggerle per il futuro dell'alimentazione" : ... animali, esseri umani e ambiente " spiega da Silva Le innovazioni sono necessarie e devono basarsi sulla creazione di conoscenza, dove la scienza si combini con le conoscenze e le esperienze locali,...

Giornata Mondiale delle api - 75% delle colture dipende da impollinazione. Fao : “Proteggerle è tutelare il nostro cibo” : È la prima Giornata mondiale delle Api, voluta dalla Slovenia e istituita nel giorno anniversario della nascita di Anton Jana, pioniere dell’apicoltura moderna e tra i maggiori esperti della sua epoca. Tanto che quando l’imperatrice Maria Teresa fondò la prima scuola di apicoltura lo nominò direttore. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha esortato paesi e singoli individui a fare di più per ...

Oggi la Giornata Mondiale delle api - gravemente minacciate da clima e pesticidi : Si celebra Oggi la prima Giornata mondiale delle api, iniziativa partita dalla Slovenia e sostenuta da altri 115 Paesi che ha ottenuto il riconoscimento dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso dicembre. La Giornata dedicata all’apicoltura vuole sottolineare il ruolo e importanza delle api e di altri impollinatori dal punto di vista economico, sociale e ambientale: tali insetti sono gravemente minacciati dagli effetti ...