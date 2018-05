Giochi e sport mare I migliori scelti da Huffpost

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Maschera subacquea, canotto, fotocamera impermeabile: una selezione di 10e accessori per chi vuole divertirsi ale in spiaggia,In solitaria oppure no. Ilpiace a tutti per le attivitàive o quelle di relax. Quest'estate poi non mancano le occasioni di divertimento grazie ad accessori studiati apposta per chi in vacanza si vuole divertire tutto il tempo. Così per chi non ha posto se non alper l'attrezzatura estiva ci sono kit gonfiabili di sup, ma anche canotti e kayak. Chi preferisce nuotare da solo potrà allenarsi con gli occhialini di Michael Phelps o divertirsi con le maschere subacquee che fanno vedere proprio tutto. Per chi ha già tutto e vuole "solo" poter prolungare l'estate, ci sono invece accessori tecnologici perfetti: lettori digitali resistenti all'acqua, fotocamere impermeabili e custodie sempre impermeabili per tutti ...