Ginnastica ritmica | Europei 2018 | Agiurgiuculese e Baldassarri per un sogno | l’Italia ci

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L’Italia si presenterà con due individualiste aglidi, entrambe pronte per stupire e per fare la differenza. Le gemelle Dina e Arina Averina sono le grandi favorite della vigilia ma le nostre Alexandrae Milenapossono puntare in alto, ottenere un posto al sole e guadagnare un risultato di assoluto prestigio. Sarà difficile lottare per le medaglie, ma accedere a una Finale di Specialità è assolutamente alla portata e si può sognare in grande. Alex, classe 2001 di origini rumene, ha avuto un problema fisico a inizio stagione dopo un 2017 di assoluto spessore, in cui aveva conquistato ben quattro podi in Coppa del Mondo. L’allieva di Spela Dagras è un punto di riferimento del nostro movimento e da lei ci si aspettano grandi cose, anche se nel fine settimana è arrivata seconda ai Campionati Nazionali alle ...