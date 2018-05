huffingtonpost

: Rapimento e uccisione di Rossella #Corazzin: Gianni #guido smentisce le dichiarazioni di Angelo #izzo con cui nel 1… - IlFriuli : Rapimento e uccisione di Rossella #Corazzin: Gianni #guido smentisce le dichiarazioni di Angelo #izzo con cui nel 1… - HuffPostItalia : Gianni Guido smentisce il Mostro del Circeo: 'Con Rossella Corazzin, io non c'entro' - MyryPass : RT @chilhavistorai3: Rossella Corazzin: 'Ma certo che no. Io non c'entro': la risposta di Gianni Guido a #chilhavisto dopo le dichiarazion… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) "Ma certo che no. Io non c'entro", questa la risposta di, uno dei massacratori del, a Chi l'ha visto? dopo le dichiarazioni di Angelo Izzo sulla morte di, la ragazza friulana di 17 anni scomparsa nel 1975 da Tai di Cadore dove era in vacanza con i genitori e mai più ritrovata.Secondo Izzo, sarebbe statoad individuare la vittima, che poi sarebbe stata sequestrata e uccisa per una messa nera a cui avrebbero partecipato varie persone. Maalla domanda dell'inviato del programma di Federica Sciarelli risponde: "Ma certo che no. Io non c'entro".