GF15 | eliminati Danilo e Filippo Niente droga nella casa

GF15 news - primo finalista e due eliminati : Nella sesta puntata del Grande Fratello 2018, condotto da Barbara D'Urso, in onda questa sera su Canale 5, assisteremo a una doppia eliminazione e conosceremo il nome del primo finalista di questa edizione. Le sorprese non mancheranno, anche perché entrerà in casa una nuova concorrente, come annunciato dalla D'Urso a Domenica Live. Doppia eliminazione e primo finalista Sarà una puntata ricca di sorprese, quella che andrà in onda questa sera; ...