GF15 | Angelo Sanzio insulta pesantemente Simone | Barbara D' Urso indignata

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality condotto daD', che andrà in onda lunedì 4 giugno con la puntata finale su Canale 5. Le ultime novità svelano chehatoCoccia durante la diretta di ieri sera. Grande Fratello:controCoccia Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello con numerosissimi colpi di scena. Primo fra tutti lo scontro accesissimo traCoccia e. Come abbiamo visto, il Ken Italiano, eliminato insieme a Lucia Bramieri nel corso della sesta puntata, è stato protagonista di un bruttissimo gesto durante la diretta. L'appuntamento si era aperto con la messa in onda di una clip che mostrava comeCoccia Colaiuta avesse mentito spudoratamente agli inquilini in occasione di un gioco che li offriva la possibilità di trascorrere ...