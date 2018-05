Germania | ferisce 2 persone con coltello e viene ucciso

Germania - ferisce 2 persone a coltellate e viene ucciso : Un attacco con un coltello sul treno Intercity a Flensburg, in Germania , ha portato al ferimento grave di due uomini: l'aggressore, ri ferisce Bild, è morto in seguito ad un colpo di pistola sparato ...

Germania : ferisce alcune persone in un panificio - ucciso dalla polizia : Un uomo ha attaccato diverse persone, ferendone alcune in modo anche grave, in un panificio di Fulda, nell'Assia tedesca, prima di essere ucciso dalla polizia che gli ha sparato. Il fatto è accaduto ...