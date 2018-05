Germania - attesa in accelerazione l'inflazione a maggio : Accelera l'inflazione in Germania . I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero segnare un aumento tendenziale del 2,2% nel mese di maggio , rispetto al +1,6% di aprile. Il ...

Germania - Puigdemont in libertà condizionata : attesa la scarcerazione : attesa per la scarcerazione di Carles Puigdemont : versata la cauzione di 75mila euro chiesta dalla giustizia tedesca per rimetterlo in libertà dopo che il tribunale dello Schleswig Holstein ha ...