Germania : ad aprile tornano a crescere vendite al dettaglio : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – tornano a crescere, ad aprile, le vendite al dettaglio in Germania. Come emerge dai dati diffusi oggi dall’istituto di statistica Destatis, per la prima volta in cinque mesi si registra un incremento del 2,3% rispetto a marzo che aveva registrato un calo dello 0,4%. Il dato dello scorso mese segna il più forte aumento da ottobre 2016. Su base annua, le vendite al dettaglio segnano un progresso ...

PMI Servizi : dati di Italia - Francia e Germania ad aprile - : Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.

Germania : inflazione stabile ad aprile : Roma, 30 apr. (AdnKronos/dpa) – inflazione tedesca stabile ad aprile contro le aspettative di una leggera flessione. Secondo i dati preliminari diffusi oggi dall’istituto di statistica Destatis, l’indice dei prezzi al consumo ha registrato in questo mese un incremento dell’1,6% su base annua, in linea con il precedente mese di marzo. I prezzi dell’energia sono più che raddoppiati all’1,2% dallo 0,5% mentre i ...

Germania - l'inflazione frena ad aprile : Teleborsa, - l'inflazione in Germania mostra sancora segnali di rallentamento , confermando una crescita tendenziale stabile. I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero ...

Germania - indice Ifo fiducia imprese aprile scende a 102 - 1 - sotto... : La fiducia delle imprese tedesche ha registrato il quinto deterioramento consecutivo ad aprile, ulteriore segnale che la maggiore economia europea sta perdendo un po' di slancio.

Caldo record in Europa - temperature mai viste prima ad Aprile : +30°C in Austria - +29°C in Germania - +27°C in Svezia [DATI] : 1/5 ...

Germania : Indice ZEW - aprile - cala drasticamente a -8 - 2 punti : ...principalmente nel conflitto commerciale internazionale con gli Stati Uniti e nella situazione attuale della guerra in Siria".L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia ...

Svizzera-Germania : Steinmeier sarà a Berna il prossimo 25 aprile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Germania - furgone sulla folla a Münster : terrorismo (7 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: attentato terroristico a Münster, in Germania? Un furgone si è abbattuto sulla folla: il bilancio per ora è di 3 morti e 30 feriti (7 aprile 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:58:00 GMT)

Germania - aprile in salita per la fiducia dei consumatori : Teleborsa, - In aumento la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...