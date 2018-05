GDPR : Google e Facebook rischiano già le prime sanzioni? : Da pochi giorni, esattamente il 25 maggio, è entrato in vigore il nuovo regolamento conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo al trattamento dei dati personali e della privacy dei cittadini dell’Unione Europea non solo all’interno dei paesi che fanno parte dell’UE, ma anche al di fuori dei confini europei. E’ per questo che negli ultimi giorni tutti gli utenti vengono tempestati da continue ...

GDPR - Google e Facebook nel mirino per il 'consenso forzato' : ... ma salvaguarderebbero anche le imprese dell'Unione , da sempre svantaggiate rispetto ai giganti dell'online d'oltreoceano che sfruttando la transnazionalità della rete hanno sviluppato un'economia ...

Google e Facebook accusate di aver violato il GDPR : chieste sanzioni da miliardi di euro : Facebook e Google hanno già ricevuto un reclamo per non aver rispettato i requisiti del nuovo regolamento europeo sulla privacy. Ecco cosa rischiano L'articolo Google e Facebook accusate di aver violato il GDPR: chieste sanzioni da miliardi di euro proviene da TuttoAndroid.