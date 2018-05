Gaza | Hamas | verso accordo con Israele per cessate il fuoco

Tensione a Gaza - ma Hamas apre : «Pronti a intesa per cessare il fuoco» : Prove di tregua a Gaza dopo giorni in cui la Tensione sul campo è ancora altissima. Ieri dalla Striscia è arrivata nel sud di Israele una pioggia quasi continua di colpi di mortaio e...

Stamattina l'esercito israeliano ha attaccato con un carro armato una postazione di Hamas a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, per ritorsione contro il ritrovamento di un dispositivo esplosivo nei pressi del confine con Israele. Secondo il ministero della Sanità