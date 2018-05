Gallivaggio | frana sul santuario Isolati i paesi di Madesimo e Campodolcino

Frana Gallivaggio (SO) : il dipartimento della Protezione Civile segue l’evolversi della situazione : In relazione all’evento franoso che sta interessando il borgo di Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo (SO), il dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e, in continuo contatto con la Regione Lombardia e la Prefettura di Sondrio, ha provveduto all’attivazione del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa per garantire la massima assistenza alla popolazione interessata. Il ...