G7 | Usa | Italia in agenda vertice

Usa "tengono d'occhio da vicino Italia" : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...

DIETRO LO SPREAD/ Germania e Usa - la scelta di rompere l'euro sacrificando l'Italia : La Germania potrebbe aiutare facilmente l’Italia, ma non ha interesse a farlo. E gli Usa avrebbero vantaggio da una rottura dell’euro per colpire Berlino. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:03:00 GMT)FINE DELl'euro/ E Italia a pezzi: a qualcuno può anche far comodo…, di P. AnnoniDIETRO LE QUINTE/ Fra SPREAD e crack bancari: quella telefonata di Draghi al Colle..., di N. Berti

Usa - Italia risolva crisi in area euro : 4.44 Il Tesoro americano ritiene sia meglio per l'Italia e gli altri paesi dell'area euro risolvere i loro problemi senza grandi cambiamenti all'intero di eurolandia. Lo afferma un funzionario Usa in vista del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali che si terrà a Whistler,in Canada."Sarebbe meglio se risolvessero le cose all'interno dell'area euro senza grandi cambiamenti, sicuramente l'Italia ha l'occasione per ...

'Dai mercati monito agli italiani' - bufera sul commissario Ue Oettinger che poi si scUsa : ... il concetto resta: "La mia preoccupazione e la mia attesa è che lo sviluppo dei mercati in Italia, dei bond e dell'economia diventi così radicale da essere un segnale agli elettori a non votare per ...

Oettinger : Italia merita rispetto - scUsa : 21.24 "rispetto pienamente la volontà degli elettori che siano di sinistra, di destra o di centro e in tutti i paesi", Così il commissario Ue, Oettinger, si è scusato per essere stato "irrispettoso" nei confronti degli Italiani, dopo le sue dichiarazioni in un'intervista alla televisione tedesca. "Riferendomi agli attuali sviluppi di mercato in Italia, non volevo essere irrispettoso e mi scuso", ha spiegato. "L'Italia come paese fondatore ha ...

Oettinger : «Dai mercati segnali per gli elettori italiani». Poi si scUsa. Salvini e il Pd chiedono le dimissioni : Prova ne siano anche le parole pronunciate in queste ore da un altro commissario Ue, quello all'economia, Pierre Moscovici. «Gli italiani hanno il destino nelle loro mani - ha premesso Moscovici - e ...

Maltempo - raccolti a rischio in tutta Italia a caUsa delle piogge - : Lo rivela l'ultimo monitoraggio della Coldiretti secondo cui le condizioni climatiche potrebbero aumentare i danni all'agricoltura, che dall'inizio dell'anno ammontano già a 400 milioni di euro

Maltempo - raccolti a rischio in tutta Italia a caUsa delle piogge : Maltempo, raccolti a rischio in tutta Italia a causa delle piogge Lo rivela l'ultimo monitoraggio della Coldiretti secondo cui le condizioni climatiche potrebbero aumentare i danni all'agricoltura, che dall'inizio dell'anno ammontano già a 400 milioni di euro Parole chiave: ...

Borsa : JerUsalmi - preoccupa situazione politica - ma economia italiana va bene : Credo anche che l'economia continui ad andare bene e l'Italia rimanga un Paese attraente, per cui, siamo fiduciosi che le cose si rimettano in carreggiata", ha detto ancora Jerusalmi. Per quanto ...

Governo - Meloni : “Veto su Savona? Fratelli d’Italia chiederà messa in stato d’accUsa di Mattarella” : “Si dice che il Presidente della Repubblica abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell’Economia, se questa notizia fosse confermata avrebbe dell’incredibile. E se questo veto fosse confermato sarebbe drammaticamente evidente che il Presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere e dunque Fdi nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento ...

NCIS 15 in paUsa in Italia : quando tornerà in tv? : NCIS 15 non andrà in onda questa sera. La domenica in prima serata, Rai 2 trasmetterà comunque degli episodi della serie crime. Il palinsesto tuttavia seguirà la precedente stagione dello show, a causa dello stop dell’emittente nazionale. NCIS 15 ritornerà presto in tv, anche se i fan dovranno attendere diversi mesi prima di poter scoprire che cosa succederà nella seconda metà di stagione. NCIS 15 ritorna nel mese di… Come sanno bene ...

Giro d'Italia - a Roma corsa ridotta a caUsa delle buche - : Il giudice di corsa ha deciso di accorciare il percorso dell'ultima tappa dopo le proteste dei ciclisti per le condizioni del manto stradale

Gli ultimi giri dell’ultima tappa del Giro d’Italia - a Roma - non verranno considerati a caUsa delle buche nelle strade : Il collegio dei commissari del Giro d’Italia ha deciso di “neutralizzare” – cioè di non considerare validi ai fini della classifica generale – i tempi degli ultimi giri del circuito cittadino dell’ultima tappa, che si sta correndo nel centro di The post Gli ultimi giri dell’ultima tappa del Giro d’Italia, a Roma, non verranno considerati a causa delle buche nelle strade appeared first on Il Post.

Google Lens Arriva In Italia : Cosa E’ - Come Funziona - Come Si Usa : Google Lens parla finalmente Italiano: iniziato il rilascio in Assistant per diversi smartphone. Google Lens in rollout in Italiano, Spagnolo, Tedesco, Portoghese e Francese. Download Google Lens in Italiano: Come usarlo al meglio, a Cosa serve Come usare subito Google Lens in Italia Google Lens, Come si attiva il riconoscimento intelligente delle immagini su Android. Ci siamo: finalmente, […]