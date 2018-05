Furia Udinese con Jankto | ecco il provvedimento del club bianconero

calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Pesantissime dichiarazioni del calciatore dell’contro ilche ha portato alladei bianconeri, pronto un duro. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ al calciatore verrà applicata la massima multa possibile in base alla normativa vigente, certa a questo punto anche la cessione. L’ovviamente non ha intenzione di ‘regalare’ uno dei migliori calciatori in rosa e quindi aspetta un’offerta all’altezza dalla Premier League o dalla Liga ma una prima certezza è che l’avventura dicon la maglia dell’è giunta al capolinea. L'articoloconildelCalcioWeb.