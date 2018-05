«Fuori dall' euro si sta peggio» | il caso della Romania e quei dati così diversi dai nostri

La Romania sogna la moneta unica : "Fuori dall'euro si sta molto peggio" : I dati economici dicono che nel 2017 l'economia romena è cresciuta al ritmo più alto di tutta l'Europa , +6,9%, , che la disoccupazione è sotto il 5%, anche se negli ultimi mesi è schizzata l'...

Grande Fratello 15 - "espulsione per Filippo" : le grida e la protesta degli animalisti Fuori dalla Casa (video) : "Espulsione per Filippo, espulsione per Filippoooo. Via dalla Casaaaa". Non si placa l'ira degli animalisti che questo pomeriggio si sono radunati fuori dagli Studi di Cinecittà, a pochi metri dalla Casa del Grande Fratello 15. Il loro bersaglio continua a essere Filippo Contri, il concorrente già denunciato dall'AIDAA per il suo modo "particolare" di educare il cane di famiglia ("Io sono per i modi antichi, se fa qualcosa io gli do un ...

Una finale di Champions League Fuori dall’Europa : l’UEFA punta New York : Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool che ha visto trionfare i “blancos” per la tredicesima volta nella loro storia, ma la UEFA è già al lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti della Coppa delle grandi orecchie. La gara di pochi giorni fa, disputata allo stadio di Kiev, […] L'articolo Una finale di Champions League fuori dall’Europa: l’UEFA punta New York è ...

Acciaierie Beltrame Fuori dalla crisi : premio extra agli operai per risarcirli dei sacrifici : Il mercato ha ripreso a girare per il verso giusto e così l'azienda ha deciso di risarcire i dipendenti per i sacrifici degli ultimi anni assegnando loro un premio straordinario tale da compensare ...

Grande Fratello - Lidia Vella dallo psicologo dopo il reality : «Fai cose che Fuori non faresti. Poi Alessandro mi lascia per Uomini e Donne» : ROMA ? ?Ho iniziato un percorso con uno psicologo?, non è un periodo facile per Lidia Vella, che ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello...

L’arte Fuori dall’ombra : Venezia, luminosa fine aprile di sole e di vento. Scuola Grande della Misericordia, opera cinquecentesca di Jacopo Sansovino. Due vasti piani. Sotto, una gloriosa teoria di colonne corinzie binate sopra l’immenso salone tutto affreschi dalla Scuola di Paolo Veronese. Dentro – quel giorno – una grand

Deschamps incorona Zidane : “un allenatore Fuori dall’ordinario” : L’impresa di Zinedine Zidane – che col successo per 3-1 del Real Madrid contro il Liverpool nella finale di Kiev lo consacra quale primo allenatore nella storia a conquistare tre Champions League consecutive – è stata elogiata dal tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, che a fine gara ha descritto così il connazionale: “È favoloso, possiamo solo ammirare quello che sta facendo. Era un giocatore straordinario ...

CdA Milan - Fassone : “Acquisti anche se Fuori dalle coppe”/ “Uefa non inciderà - ma il budget sarebbe ridotto” : Marco Fassone, CdA Milan: il dg risponde ai dubbi su settlement agreement, nodo rifinanziamento e mercato estivo ma le prospettive rossonere appaiono ben fosche.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:54:00 GMT)

Agguato Fuori dall’ambasciata - imprenditore italiano ucciso in Costa Rica : aveva 36 anni : Salvatore Ponzo, 36 anni, era il titolare di un'azienda che esportava frutta tropicale in Europa. Mercoledì è stato colpito a morte mentre si trovava a San José. Con lui anche la fidanzata, una 26enne ecuadoregna, rimasta ferita gravemente. I killer hanno sparato alla coppia da una moto.Continua a leggere

Atalanta - Percassi : “dispiace se il Milan Fuori dall’Europa” : “Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l’opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, commenta così il deferimento dell’Uefa a carico dei rossoneri per violazione del fair play finanziario. “Si è conquistato sul campo il 6/o posto e quindi anche il diritto di giocarsi la competizione senza passare dai preliminari”, spiega il n.1 ...

Spettatori - il load factor in Europa : Juve 28ª - Inter e Milan Fuori dalla top 60 : Italiane lontane dal top per il cosiddetto "load factor": la Juventus, prima italiana, è solo 28esima. L'articolo Spettatori, il load factor in Europa: Juve 28ª, Inter e Milan fuori dalla top 60 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.