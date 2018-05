Ftse Mib | fin dove potrà rimbalzare? I titoli buoni e cattivi

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 30/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 21.690, in lieve aumento dell'1,56%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Andamento Future Ftse Mib del 30/05/2018 - ore 15.40 : Partenza in rally per il FIB . Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto la giornata a quota 21.415 con ...

UnipolSai in vetta al Ftse MIB. Unipol aumenterà la partecipazione? : Teleborsa, - Brilla a Piazza Affari il titolo Unipol Sai , che mostra una salita del 5,05% sui valori precedenti sulle ipotesi di un rafforzamento della controllante Unipol nel capitale della compagnia ...

UnipolSai in vetta al Ftse MIB. Unipol aumenterà la partecipazione? : Brilla a Piazza Affari il titolo Unipol Sai , che mostra una salita del 5,05% sui valori precedenti sulle ipotesi di un rafforzamento della controllante Unipol nel capitale della compagnia assicurativa.

Andamento Future Ftse Mib del 30/05/2018 - ore 9.30 : Sostanziale tenuta per il FIB che mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un Andamento pessimo del derivato di Francoforte che si muove in pesante ribasso. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.415, ...

Piazza Afafri apre in rialzo - Ftse Mib + 0 - 60% : Roma, 30 mag. , askanews, Piazza Affari apre col segno più. L'indice Ftse Mib registra in avvio un +0,60% mentre l'All Share guadagna lo 0,61%.

Piazza Affari sui minimi dall'estate 2017 - spread oltre quota 300. Ftse Mib -2 - 65% : ... in un convegno a Berlino ha usato parole accomodanti nei confronti della situazione politica italiana e nelle iniziative che le autorità europee adotteranno per fronteggiare la situazione. Lo spread ...

Piazza Affari chiude in rosso : Ftse Mib perde il 2 - 65% : La Borsa di Milano chiude in calo con il Ftse Mib che cede il 2,65% a 21.350 punti. Sulla seduta pesano le incertezze del quadro politico italiano dopo l'incontro tra il premier incaricato, Carlo ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 29/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il derivato italiano , attestandosi a 21.455, con un calo del 2,34%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 29/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Affonda il principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 21.463 per una discesa del 2,14%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area ...

Piazza Affari in netto calo ma sopra i minimi giornalieri. Ftse Mib -2 - 28% : ... recupero dei mercati italiani in scia alle parole del ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz: in un convegno a Berlino ha usato parole accomodanti nei confronti della situazione politica ...