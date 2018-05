Francia | Parigi sgombera il più grande campo per migranti

Salvini e Le Pen - eurorimborsi per cene di lusso a Parigi : in Francia esplode la polemica : Sta facendo il giro del Web la notizia di un settimanale francese sulle spese folli dei due leader populisti in alcuni locali esclusivi. E i revisori dei conti dell'Europarlamento avrebbero chiesto chiarimenti

Parigi - si arrampica su un palazzo per salvare la vita ad un bambino : l’immigrato diventa il nuovo eroe di Francia [VIDEO] : Un bambino penzola dal balcone di un palazzo di Parigi , il gesto incredibile di un immigrato del Mali che si arrampica per salvare la vita al piccolo Vogliamo raccontarvi oggi di un video che circola su internet che è diventato virale in poco tempo e che ha reso il protagonista del filmato un vero e proprio eroe. Stiamo parlando di Mamoudou Gassama, giovane immigrato del Mali, che si è arrampicato fino al quarto piano di un palazzo di Parigi in ...

Uber - il futuro parte dalla Francia - a Parigi nuovo centro ricerca : Roma, 24 mag. , askanews, Uber ha annunciato l'intenzione di sviluppare un nuovo centro di Tecnologie Avanzate che sarà focalizzato inizialmente sul progetto Uber Elevate. La Francia è il luogo ...

Francia : Parigi si svuota - nel 2050 popolazione arriverà ai minimi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo in Francia : pioggia a freddo a Parigi - neve in 3 dipartimenti : In pieno mese di Maggio, a Parigi si registra un calo delle temperature e pioggia, neve e ghiaccio nella Lozere, nell’Ardeche e nella Loira: solo le regioni a nordovest sono risparmiate dal Maltempo. Piove su gran parte della Francia: nel nordest si registrano veri e propri nubifragi, mentre nevica sul Massiccio centrale oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri. L'articolo Maltempo in Francia: pioggia a freddo a Parigi, neve ...

ISIS - ATTENTATO A PARIGI : ACCOLTELLA PASSANTI - UN MORTO/ Cecenia : “Azimov? No - la Francia è responsabile!” : ATTENTATO ISIS a PARIGI, giovane ceceno ACCOLTELLA PASSANTI: un MORTO. Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:46:00 GMT)

ACCOLTELLA PASSANTI A PARIGI - ATTENTATO ISIS : 1 MORTO/ Killer 21enne ceceno : 245 vittime terrorismo in Francia : PARIGI, ACCOLTELLA PASSANTI: ATTENTATO, un MORTO. Terrorista ceceno, braccato e ucciso dalla polizia. E' successo nella tarda serata di ieri: panico fra gli abitanti della capitale francese(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:05:00 GMT)

Attacco a Parigi. Macron : “La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue” : “La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue ma non cede un millimetro ai nemici della libertà”. E’

**Francia : attacco con coltello a Parigi - aggressore ucciso da Polizia** : Parigi, 12 mag.(AdnKronos) – Aggressioni a Parigi, nel secondo Arrondissement, da parte di un individuo armato da un coltello. L’individuo è stato neutralizzato dalla forze dell’ordine, secondo quanto riferisce la Prefettura di Polizia di Parigi. L’autore degli attacchi, riferisce la stampa francese, avrebbe ferito diverse persone prima di essere ucciso. Secondo fonti di polizia le vittime sarebbero almeno due, compreso ...

Francia - accoltella passanti nel pieno centro di Parigi : 4 feriti : Francia, accoltella passanti nel pieno centro di Parigi: 4 feriti Francia, accoltella passanti nel pieno centro di Parigi: 4 feriti Continua a leggere L'articolo Francia, accoltella passanti nel pieno centro di Parigi: 4 feriti proviene da NewsGo.

DIRETTA/ Les Herbiers Psg (risultato finale 0-2) : i parigini vincono la Coppa di Francia - onore agli sconfitti : DIRETTA Les Herbiers Psg, risultato finale 0-2: i parigini vincono la Coppa di Francia con i gol di Lo Celso e Cavani (rigore), la squadra della terza divisione esce a testa altissima(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:54:00 GMT)

Francia - sabato di protesta contro Macron a Parigi : schierati 2 mila agenti : Parigi si prepara a una giornata di manifestazioni contro le politiche del presidente Emmanuel Macron. La protesta di oggi è stata intitolata “La festa a Macron”, rimando “ironico” anche al compimento del primo anno di governo per l’inquilino dell’Eliseo. L’iniziativa è stata organizzata dalla sinistra radicale France insoumise, guidata da Jean-Luc...

Scontri al "valico dei migranti" : tensione al confine Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Parigi : "Arsenale distrutto" | Gentiloni : "Dall'Italia nessuna azione bellica" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"