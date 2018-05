Francia e Germania | non accetteremo i dazi Usa | l' Ue è unita

Russia 2018 - il pronostico di Fifa 18 : al Mondiale la Francia vince in finale sulla Germania : I mondiali ancora non sono partiti e abbiamo già un vincitore: la Francia. Non stiamo emulando Nostradamus e non abbiamo consultato esperti od oracoli. Il vaticinio arriva da un videogame, Fifa 18. Per lanciare World Cup, l’add-on gratuito che permette di partecipare alla Coppa del Mondo, Electronic Arts ha provato a simulare il torneo facendolo giocare interamente dall’intelligenza artificiale. Il risultato di quelli che pesano con ...

ATTENTI ALLA PATRIMONIALE/ La tassa telecomandata da Usa - Francia e Germania : L'Ocse ha suggerito all'Italia di introdurre una tassa PATRIMONIALE per ridurre la disuguaglianza. Un caso di attacco ALLA sovranità nazionale.

Governo Lega-M5S - Francia e Germania : Italia rispetti impegni Ue : Ho chiesto ai miei colleghi Italiani oggi se è già chiaro chi diventerà il ministro dell'Economia, e non è questo il caso. Quindi continueremo a osservare gli sviluppi della situazione'.

Governo Lega-M5S - Francia e Germania : Italia rispetti impegni Ue : La formazione del Governo Lega-M5S continua a interessare da vicino le cancelelrie europee. Dopo le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi la Francia torna a sottolineare la necessità che...

Previsioni Meteo Estate 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : l’Italia divisa tra caldo soffocante al nord e violente tempeste al sud - rischio incendi su Francia e Germania : Con l’arrivo del caldo estivo, ci sarà un aumento del rischio di siccità in alcune parti dell’Europa orientale. Il calore contribuirà al rischio di incendi anche tra Francia e Germania e sulle Alpi. tempeste frequenti, invece, aumenteranno la minaccia di alluvioni per il sud Italia e la penisola balcanica meridionale durante l’Estate. Questa, in estrema sintesi, l’Estate che ci aspetta secondo le Previsioni di AccuWeather, l’autorevole centro ...

Iran : ministri Francia - Germania - Gb vedono iraniani lunedì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump lascia il patto iraniano - ma Francia - Germania e UK lo confermano : La Casa Bianca ha inoltre annunciato sanzioni contro settori critici dell'economia iraniana come l'energia, il petrolchimico e il settore finanziaria e ha minacciato "severe conseguenze" per coloro ...

Iran - lunedì summit Francia - Germania - GB : 9.00 I ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna incontreranno rappresentanti Iraniani lunedì prossimo, 14 maggio, per vedere come preservare l'accordo sul nucleare, dopo l'uscita degli Usa dall'intesa. Lo ha annunciato il capo della diplomamazia francese, Jean-Yves Le Drian, all'emittente Rtl. "Ci riuniremo con i miei colleghi britannico e tedesco lunedì prossimo, insieme anche ai rappresentanti Iraniani,per considerare l' ...

Iran - "rammarico" Francia - Germania - GB : 22.04 "Francia, Germania e Gran Bretagna si rammaricano per la decisione americana di uscire dall'accordo sul nucleare Iraniano". Così su Twitter il presidente francese Macron."Lavoreremo insieme" a un accordo "più ampio" con l'Iran, aggiunge, "è in gioco la lotta internazionale contro la proliferazione nucleare". "L'accordo va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. L'Italia è con gli alleati ...

Iran - Trump : "Usa rompe l'accordo sul nucleare"/ "Finanzia terrore" : nota di Germania - Francia e Gb : Donald Trump e l’accordo sul nucleare: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:40:00 GMT)

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Francia - Germania e Regno Unito. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

PMI Servizi : dati di Italia - Francia e Germania ad aprile - : Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.

Maltempo - incredibile ondata di freddo in Europa : tempeste di neve e grandine in Francia - Germania - Belgio e Lussemburgo - 4 alpinisti morti in Svizzera : La polizia della Svizzera sudoccidentale ha dichiarato che 4 alpinisti sono morti e altri 5 sono in gravi condizioni dopo essere stati sorpresi nella notte da un’improvvisa tempesta di neve e forti venti. Le autorità nel Canton Vallese hanno impiegato 7 elicotteri per le operazioni di salvataggio di un totale di 14 alpinisti di Francia, Germania e Italia nella regione di Pigne d’Arolla. Markus Rieder, portavoce della polizia del Canton Vallese, ...

Germania - Francia e Gran Bretagna contro Trump : “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” : Germania, Francia e Gran Bretagna contro Trump: “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, hanno ammonito Washington: “Non impongano dazi alle merci dell’Ue o l’Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi”. Tajani: “Se Trump avvia una guerra commerciale con l’Europa commette un errore a danno del suo […]