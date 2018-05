Francesco Daveri | «Per l’economia | meglio andare alle elezioni al più presto»

vanityfair

: RT @fattoquotidiano: GOVERNO SALVINI-DI MAIO Francesco Daveri: 'Si promettono diritti senza doveri e responsabilità' LEGGI TUTTO: https://t… - LukasPLTN : RT @fattoquotidiano: GOVERNO SALVINI-DI MAIO Francesco Daveri: 'Si promettono diritti senza doveri e responsabilità' LEGGI TUTTO: https://t… - fattoquotidiano : GOVERNO SALVINI-DI MAIO Francesco Daveri: 'Si promettono diritti senza doveri e responsabilità' LEGGI TUTTO:… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Così fa un po’ paura: si è parlato di impeachment, di crollo della democrazia, di guerra civile, di fallimento. E, intanto, l’Italia, come sistema-Stato, trema e vacilla, attonita davanti a questo spread che continua a salire e che fa del nostro debito una voragine sempre più difficile da colmare. E dunque, praticamente, che cosa può succedere ai nostri soldi? Come può il nostro Paese uscire dall’impasse?(nella foto), professore alla SDA Bocconi School of Management dell’Università Bocconi, oltreché studioso di tutte le relazioni esistenti tra riforme economiche, innovazione e produttività, ha risposto a quelle domande che stanno circolando all’impazzata. 1. Per l’economia, conviene un governo tecnico o converebbe? «L’idea di questo governo neutrale è onestamente un po’ strana: l’Italia ha ...