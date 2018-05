Francavilla | Filippone sedò la figlia prima di lanciarla dal viadotto

Tragedia di Francavilla : 'Filippone incapace di un contatto con la realtà' : Mentre nelle ultime ore è emerso che Fausto Filippone ha sedato la figlia Ludovica prima di spingerla giù dal viadotto nei pressi di Francavilla al Mare da dove poi si è tolto la vita, a Mattino ...

Francavilla - Fausto Filippone ha drogato la figlia/ Conferma esami : "sedò Ludovica prima di lanciarla giù" : Delitto Filippone, trovata cocaina nell'auto dell'omicida: 50 grammi di sostanze stupefacenti nella Bmw dell'uomo lanciatosi da un viadotto dopo aver ucciso moglie e figlia

La Tragedia del viadotto di Francavilla, in Abruzzo, sembra non essere ancora terminata. Dalle indagini delle autorita', infatti, continuano a emergere particolari sempre più agghiaccianti, che mettono in luce come Filippone, durante l'omicidio della figlia e della moglie, si trovasse, forse, in uno stato psico-fisico non completamente lucido. Insomma, il folle gesto potrebbe esser stato facilitato da sostanze stupefacenti.

La Tragedia del viadotto di Francavilla, in Abruzzo, sembra non essere ancora terminata. Dalle indagini delle autorità, infatti, continuano a emergere particolari sempre più agghiaccianti, che mettono in luce come Filippone, durante l'omicidio della figlia e della moglie, si trovasse, forse, in uno stato psico-fisico non completamente lucido. Insomma, il folle gesto potrebbe esser stato facilitato da sostanze stupefacenti.

Francavilla funerali Ludovica Filippone e Marina Angrilli/ Bimbi cantano Arisa : Vescovo "il male le ha rapite"

Si sono svolti oggi i funerali di Fausto Filippone, l'autore della Strage di Francavilla al Mare, alla presenza di pochi amici e parenti. domani l'ultimo saluto a moglie e figlia uccise.

Il fratello della moglie uccisa. "Se la volante è arrivata dopo che mia sorella era caduta, quando Filippone si trovava ancora lì, perché l'hanno lasciato andare, in quelle condizioni?"

