Frana in Valtellina | ancora isolati Madesimo e Campodolcino 

Frana in Valtellina - Coldiretti : 60 alpeggi isolati - SOS pecore : Almeno 60 alpeggi, di cui 18 con caseifici, per un totale di oltre tremila ettari di pascoli sono inaccessibili agli agricoltori e ai loro animali con greggi di pecore e capre rimasti isolati. E’ quanto emerge da un monitoraggio sugli effetti della Frana di Gallivaggio in Valtellina effettuato dalla Coldiretti che ha mobilitato i propri tecnici sul territorio per monitorare la situazione e trovare una rapida soluzione in vista dell’avvicinarsi ...