Frana Gallivaggio SO | il dipartimento della Protezione Civile segue l’evolversi della

: Frana impressionante: Madesimo e Campodolcino isolate - IL VIDEO - Corriere : Frana impressionante: Madesimo e Campodolcino isolate - IL VIDEO - 3BMeteo : ENORME FRANA si distacca a #Gallivaggio, Valchiavenna - VIDEO altra visuale: - stepadpv : RT @rtl1025: #Valchiavenna, frana a #Gallivaggio, chiusa strada statale 36 dello #Spluga, comuni isolati -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) In relazione all’evento franoso che sta interessando il borgo di, nel comune di San Giacomo Filippo (SO), ilstando con attenzionesituazione e, in continuo contatto con la Regione Lombardia e la Prefettura di Sondrio, ha provveduto all’attivazione del Comando Operativo di vertice InterforzeDifesa per garantire la massima assistenza alla popolazione interessata. Il, inoltre, è in attesa degli elementi da parteRegione Lombardia per poter eventualmente procedere alla dichiarazione dello stato d’emergenza, finalizzata alla realizzazione di una viabilità temporanea e alternativa che ponga rimedio all’isolamento dei comuni di Madesimo e di Campodolcino. L'articolo(SO): ilsituazione Meteo ...