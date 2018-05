Fortnite Battle Royale | i Carrelli della Spesa sono ora disponibili e un video ci mostra

Tim Sweeney : Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds possono coesistere : Sono i due titoli del momento, i due giochi che hanno dato il via alla popolarità del genere battle royale, stiamo ovviamente parlando di Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Mentre c'è chi pensa che Fortnite abbia "rubato" l'idea di PUBG Corp, Epic crede che il successo di un gioco di questo tipo non precluda il successo dell'altro e che PUBG, Fortnite e molti altri giochi simili possono coesistere sul mercato."Compra una marca di ...

Battle Royale e Fortnite - come è nato un fenomeno da centinaia di milioni : La storia di Battle Royale è la storia di quei fenomeni di successo che non riesci a prevedere finché non ti ritrovi a essere l’unico che non capisce di cosa si sta parlando mentre attorno a te tutti ne parlano e improvvisamente ti senti vecchio. Perché non sai cos’è Fortnite, non hai idea di cosa voglia dire PUBG e del perché Griezmann balli come uno scemo quando fa gol. Tranquillo ci siamo qui noi. Con Battle Royale s’intende un tipo di gioco ...

Trapelano sfide Settimana 5 per Fortnite Battle Royale - dettagli e uscita : Sono state svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battle Royale nonostante sia ancora in corso la Settimana 4. In rete infatti, riportate da Fortnite Intel, sono già apparse tutte le sfide che arriveranno con la Settimana 5 il prossimo martedì 29 maggio. Di seguito è disponibile l’elenco completo di tutto ciò che sta per arrivare con la nuova Settimana di Fortnite Battaglia Reale. Elenco completo sfide ...

Fortnite - la battle royale arriva su Android in estate : In questo modo, la platea del titolo, che comprende anche la modalità co-op Salva il Mondo, potrà aumentare in termini di dimensioni ulteriormente e a dismisura. Altre novità sono in arrivo su ...

Fortnite Battle Royale : in arrivo i Jetpack? : Probabilmente alcuni di voi si ricorderanno che Epic Games annunciò tempo fa l'arrivo dei Jetpack all'interno del popolare Fortnite Battle Royale, ebbene sembra che l'attesa stia per finire.O almeno così sembra stando a quanto riportato da Gamerant. In seguito alla pubblicazione della patch 4.2, i dataminer si sono messi all'opera e avrebbero scoperto dei file relativi una Modalità a Tempo Limitato denominata "Close Encounters", la quale sarà ...

Fortnite ha avuto un impatto su Ubisoft : la compagnia potrebbe seguire il trend dei battle royale : Come altri editori, Ubisoft ha ora risposto all'enorme successo mondiale di Fortnite, il famoso titolo di Epic. Ora, durante la conference call, il CEO dell'azienda, Yves Guillemot, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul battle royale, confermando che Fortnite - e altri giochi di questo tipo - hanno effettivamente avuto un qualche tipo di impatto su Ubisoft. Come segnala Gamespot, questo non è niente di nuovo nel gaming, ha sottolineato ...

Fortnite Battle Royale potrebbe ricevere presto una modalità competitiva : Probabilmente Fortnite Battle Royale sarà arricchito ancora di più, o almeno così sembra stando a quanto riportato dai colleghi di VG247. Nello specifico, il gioco potrebbe vedere presto l'arrivo di una modalità competitiva.Fortnite Intel avrebbe scovato dei file nascosti dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 4.2 e, questi, si dovrebbero riferire proprio alla suddetta modalità. Analizzando i file in questione, si è scoperta una cartella ...

Fortnite : un dataminer scova nuove skin in arrivo nel Battle Royale : Fortnite è in costante aggiornamento, e se solo qualche ora fa vi abbiamo parlato delle novità introdotte dalla patch 4.2 appena resa disponibile, il datamining dei file dell'update testimonia come Epic stia già preparando i futuri contenuti per il suo Battle Royale di successo.Come riporta VG24/7, alcuni utenti hanno curiosato tra i file dell'aggiornamento e hanno scovato le nuove skin in arrivo in Fortnite, che riguardano tanto i personaggi ...

Fortnite : la patch 4.2 introduce un nuovo fucile per la modalità Battle Royale : Fortnite è stato offline per alcune ore, per una manutenzione programmata che si è occupata di applicare la patch 4.2 che introduce tantissime novità al Battle Royale sviluppato da Epic Games. Come riporta VG24/7, queste riguardano tanto il comparto PvE, Salva il Mondo, quanto quello PvP, appunto Fortnite Battle Royale.I giocatori potranno divertirsi in questa modalità con un fucile nuovo di zecca, il Vampafucile, che sarà disponibile come ...

Fortnite Battle Royale : un video di gameplay mostra Thanos in azione : Nella giornata di ieri, Epic Games e Marvel hanno annunciato un evento crossover senza precedenti per Fortnite che permetterà ai giocatori di vestire i panni di Thanos del film Avengers: Infinity War. Prima di vedere direttamente in azione il personaggio, ecco come funziona il Guanto dell'Infinito.Come segnala VG247.com, all'inizio di ogni partita una meteora atterra e rilascia l'Infinity Gauntlet. Il giocatore che interagisce con esso diventa ...

Fortnite Battle Royale : la Stagione 4 si arricchisce con le Sfide della Settimana 2 : Arrivano le nuove Sfide per i tantissimi giocatori impegnati in Fortnite Battle Royale! Lo scorso primo maggio, come saprete, ha avuto inizio la Stagione 4 e, molto probabilmente, alcuni di voi saranno ancora impegnati con le Sfide della Settimana 1.Ma, come riportano i colleghi di VG247, ecco già spuntare con anticipo le Sfide della seconda Settimana. Sono in tutto 7 e potete scoprirle qui di seguito nel dettaglio:A quanto pare non esistono ...

Fortnite : non ci sono piani attuali per portare il battle royale su Switch : Fino a qualche giorno fa circolavano alcune voci secondo le quali il celebre battle royale di casa Epic Games sarebbe giunto anche per Nintendo Switch, sottolinea Usgamer.Le indiscrezioni arrivavano dall'account Twitter @LeakyPanda che offriva voci anche piuttosto dettagliate che le altre testate in un primo momento aveva iniziato a riportare in coro.Ebbene secondo fonti vicine a Nintendo e a Fortnite non vi sarebbero invece piani per un ...

Nasce il primo gioco da tavolo Battle Royale - che strizza l'occhio al design di Fortnite : Dopo aver conquistato buona parte del mercato dei videogiochi, il genere Battle Royale non è sazio di successi e potrebbe presto diffondersi tra i giochi da tavolo, almeno nelle speranze di Brandon McCaskill. McCaskill è infatti l'ambizioso ideatore di Last One Standing, il primo gioco da tavolo Battle Royale che a partire dal 1° maggio sarà protagonista di una campagna di finanziamento su Kickstarter.Nel gioco si affronteranno fino a 8 ...

Dimostrate le vostre conoscenze di Fortnite Battle Royale con l’app Guess the Picture Quiz for Fortnite : Guess the Picture Quiz for Fortnite è un'applicazione non ufficiale che offre agli utenti la possibilità di mettere alla prova le proprie conoscenze di Fortnite Battle Royale. L'app propone dei Quiz appartenenti a quattro categorie basate sulle immagini di oggetti del gioco, armi, luoghi specifici e regioni evidenziate sulla mappa. L'articolo Dimostrate le vostre conoscenze di Fortnite Battle Royale con l’app Guess the Picture Quiz for ...