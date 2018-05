Fornero contro Salvini | È uno squadrista | non avrà mai il mio rispetto

Riforma pensioni/ Camusso e Barbagallo contro Visco sulla Legge Fornero : Riforma pensioni, ultime notizie. Camusso e Barbagallo contro Visco sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:54:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - scontro Fedriga - Fornero : ‘Preoccupata di Salvini? Bene' Video : Le ultimissime novita' sulla #Riforma pensioni 2018 al 2 maggio arrivano direttamente da Fedriga che attacca duramente la Fornero, rispondendo alle sue ultime provocazioni di un Governo a guida Salvini. La professoressa, nonché ex ministro del Lavoro ed artefice della ‘famigerata’ #Riforma Fornero si è detta molto preoccupata di un Governo a guida Salvini. In tutta risposta, Massimo Fedriga si è detto bene lieto della sua preoccupazione. Nel ...

Pensioni - l'ultimo scontro sulla Fornero : "Se non si può abolire - una ragione ci sarà..." : Elsa Fornero si dice preoccupata di un esecutivo a guida Salvini. Il tema è ovviamente - e ancora una volta - la riforma delle Pensioni che porta il suo nome e che il leader della Lega dice di voler abolire....

Pensioni 2018 - Fornero contro M5S : hanno promesso tanto - ma faranno poco Video : Le ultime novita' sulla #riforma Pensioni 2018 arrivano direttamente da Elsa Fornero, che è intervenuta nella trasmissione DiMartedì su La 7 attaccando aspramente il Movimento 5 Stelle e facendo comprendere, dalle sue parole più che critiche, che il M5S ha promesso tanto in sede di campagna elettorale ma che in realta' i cittadini resteranno delusi, perché qualora salissero al Governo faranno, invece, ben poco. Riforma Pensioni 2018, Fornero ...

Boeri contro abolizione della legge Fornero. Il reddito di cittadinanza? "Insostenibile" : ... come quella del Movimento 5 stelle: questa forma di sostegno "è qualcosa di cui si discute a livello accademico e non esiste in alcuna parte del mondo: si dà un reddito a tutti a prescindere dal ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro la Fornero ma resta nodo governo - le novità Video : A nulla, al momento, è valso l’appello di ieri del leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio al leader della Lega Matteo Salvini, che grosso modo suonava così: se vuoi abolire la riforma #Pensioni della Fornero facciamo un governo insieme, altrimenti stai con Berlusconi. Il leader del Carroccio, almeno per oggi, ha deciso di stare ancora con Silvio Berlusconi, puntando all’unita' del centrodestra, forte del 37% ottenuto come coalizione alle ...

Pensioni - perché abolire la legge Fornero sarebbe un delitto contro i giovani : Oltre ai rischi per la tenuta del sistema previdenziale, l'aspetto più grave di un’eventuale abolizione della riforma sta nell'impatto sull'equità intergenerazionale. Si continuerebbe a dare risorse alle generazioni anziane togliendole ai giovani...

