FIUMICINO | INCIDENTE MORTALE IN VIA DELLA SCAFA Morta donna di 72 anni | investitore in

FIUMICINO : incidente mortale in Via della Scafa - strada presidiata da telecamere : Fiumicino: è deceduta sul colpo una donna di 71 anni che nella mattinata di oggi è stata investita in via della Scafa, mentre stava attraversando la strada. Tempestivo l'intervento dei soccorsi, che, stando alle prime ricostruzioni dei fatti proposte dai principali media locali, sarebbero stati chiamati proprio dall'uomo alla guida dell'autovettura che ha investito la donna. Quest'ultimo, dopo essersi fermato per tentare di prestare i primi ...