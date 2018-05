Fisco | Transfer Pricing | pronta nuova procedura

sportfair

: Transfer pricing: D.M. 14/05/18 il decreto introduce, nel caso di indicatori finanziari fuori dell’intervallo di li… - GTFinancialDD : Transfer pricing: D.M. 14/05/18 il decreto introduce, nel caso di indicatori finanziari fuori dell’intervallo di li… - studiodibello : Transfer pricing e intervallo di valori: questioni aperte - studiodibello : Il transfer pricing è gerarchico -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Ulteriore tassello nel percorso di adeguamento della disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento dopo l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018. La novità riguarda, in particolare, l’ampliamento delle ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito attraverso l’allineamento delle disposizioni interne a quelle della maggior parte delle giurisdizioni estere. Il direttore dell’Agenzia delle entrate ha firmato oggi il Provvedimento che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall’Agenzia il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di ...