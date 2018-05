ilfattoquotidiano

: RT @TgrRaiToscana: Rinviato a giudizio Vincenzo Ferrigno, sostituto procuratore di Firenze che aveva chiesto arresti domiciliari per l'ex m… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Rinviato a giudizio Vincenzo Ferrigno, sostituto procuratore di Firenze che aveva chiesto arresti domiciliari per l'ex m… - Cascavel47 : Firenze, sostituto procuratore a processo: aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova co… - fattoquotidiano : Firenze, sostituto procuratore a processo: aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova co… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018)gliper l’ex marito della sua nuova compagna, dopo aver ritenuto in un primo momento che non vi fossero elementi per sostenere l’accusa. Adesso il pm diVincenzo Ferrigno dovrà risponderne in giudizio: ilaggiunto Vittorio Ranieri Miniati e ilCristina Camaiori lo accusano di abuso d’ufficio mentre il giudice per l’udienza preliminare Franca Borzone lo ha prosciolto dall’accusa di falso. Il magistrato era stato indagato dopo l’esposto delmarito della donna con cui Ferrignointrapreso una relazione, scoperta dall’uomo grazie a un investigatore privato. Ilinizierà il 18 settembre. La vicenda risale al 2015. La donnadenunciato il marito di averla minacciata di morte dopo una violenta lite. Il fascicolo venne assegnato a Ferrigno che all’inizio non ritenne che vi fossero elementi ...