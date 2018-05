Firenze | pm a processo | chiese arresti per l' ex della compagna Vincenzo Ferrigno

Firenze - sostituto procuratore a processo : aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna : aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna, dopo aver ritenuto in un primo momento che non vi fossero elementi per sostenere l’accusa. Adesso il pm di Firenze Vincenzo Ferrigno dovrà risponderne in giudizio: il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il sostituto Cristina Camaiori lo accusano di abuso d’ufficio mentre il giudice per l’udienza preliminare Franca Borzone lo ha prosciolto ...

Stupro delle studentesse a Firenze : chiesto il processo per i carabinieri Costa e Camuffo : La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi nell'androne di un palazzo del centro della città: nel frattempo i due militari sono stati destituiti dall'Arma e sono già sotto processo di fronte al Tribunale Militare.Continua a leggere

Tiziano Renzi - pm Firenze chiedono processo per fatture false nell’affare degli outlet per Gucci : La procura di Firenze ha fatto richiesta al gip di rinvio a giudizio per i genitori dell’ex premier e segretario del Pd, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, accusati di emissione di fatture false tramite l’azienda di famiglia Eventi 6 e la Party srl nell’ambito dell’affare degli outlet The Mall del gruppo Kering (Gucci). Chiesto il processo anche per il loro socio, il faccendiere pugliese Luigi Dagostino, che deve rispondere ...

Calciopoli - assolti Della Valle e la Fiorentina in processo a Firenze : Firenze - Nessun falso in bilancio né ostacolo alla vigilanza: il gup di Firenze ha assolto i componenti del cda e del collegio sindacale Della Fiorentina e Diego Della Valle, imputato come ...