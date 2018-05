Figc - Fabbricini : “il candidato della Lega è opportuno” : “Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio sarebbe opportuno che ci fosse”. Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. Sui tempi dell’assemblea federale aggiunge: “Penso che sia agosto – precisa a margine del Premio Calabrese a Soriano ...

Figc - Fabbricini : 'Contrastare le elezioni? Non scherziamo' : Rispetto per tutto il mondo del calcio. La Serie A non è contenta? Chiedetelo a loro'. Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, a margine di evento a via Allegri, commenta l'...

Figc : Fabbricini 'Abete? Merita rispetto' : ANSA, - ROMA, 09 MAG - "Abete lo conosco personalmente ed è una persona che Merita il massimo rispetto, la sua candidatura è una valutazione delle componenti e la rispettiamo e vediamo come va". Lo ...

Fabbricini : 'Ambrosini e Pirlo in Figc? Cè disponibilità. Mancini e Abete...' : Intervenuto a Rai Sport prima di Juventus-Milan , il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha parlato di un possibile futuro in federazione di Ambrosini e Pirlo , che hanno incontrato il sub-...

Figc : incontro Gravina-Fabbricini : “Assemblea elettiva entro fine luglio? Un passaggio obbligato se ci sono i presupposti di compattezza su governance e programma”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al suo arrivo nella sede della Figc per l’incontro con il commissario Roberto Fabbricini. “Mettere insieme tutte le componenti ed essere tutti d’accordo su una piattaforma comune e un unico programma è un elemento di grande ...

CT ITALIA - ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE?/ Nazionale - incontro segreto ma il commissario Fabbricini (Figc) glissa : Ct ITALIA, ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE? Nella corsa a subentrare a Gigi Di Biagio l'ex allenatore del Milan sorpassa Roberto Mancini. Del suo staff dovrebbe fare parte anche Andrea Pirlo...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Fabbricini : “elezioni Figc a febbraio 2019” : “La necessaria rivisitazione dello statuto federale comporterà necessariamente un’assemblea straordinaria che potrebbe celebrarsi tra la metà e l’ultima decade del mese di novembre. Tutto questo per poi arrivare all’assemblea elettiva tra la metà e la fine del mese di febbraio del 2019”. Lo ha annunciato il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini nella conferenza stampa convocata al termine ...

Figc - Fabbricini risponde a Nicchi : 'Arbitri fuori dalla politica. Puntiamo alle seconde squadre dal 2018/19' : Vogliamo ricordare al mondo del calcio che il Coni è il faro che indica la strada e ancora più in alto c'è il Cio, a quelle due identità noi facciamo riferimento'. Dall'incontro di oggi, il ...