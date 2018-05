Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam | tutto quello che devi sapere! Megabit vince il

Turtle Beach annuncia la partnership con EA Sports per i Playoff della Fifa 18 Global Series ad Amsterdam : Turtle Beach rafforza la sua posizione di leadership nel settore dell'audio in campo gaming e esport grazie alla partership con EA Sports. Accordo che vede Turtle Beach come fornitore ufficiale delle cuffie da gioco della EA Sports FIFA 18 Global Series. Grazie a questa nuova collaborazione, la compagnia californiana continua nella sua costante crescita nel settore del gaming competitivo.La EA Sports FIFA 18 Global Series è un ecosistema Globale ...

Fifa 18 è in sconto sullo store di PlayStation per celebrare l'arrivo dell'aggiornamento 2018 Fifa World Cup Russia : Gli appassionati di calcio saranno in trepidante attesa dei prossimi mondiali, anche se la nostra nazionale, purtroppo, non sarà tra le protagoniste. Ma niente paura, perché il nuovo aggiornamento gratuito di FIFA 18, 2018 FIFA World Cup Russia, vi permetterà di cambiare la storia e magari vincere il prestigioso trofeo proprio con la maglia azzurra.In coincidenza del lancio di 2018 FIFA World Cup Russia, vi segnaliamo interessanti sconti per ...

Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam : tutto quello che devi sapere! Segui la diretta! I risultati del 1° giorno : L'articolo Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam: tutto quello che devi sapere! Segui la diretta!

Fifa 18 Global Series Play Off Amsterdam : collega il tuo account Twitch per ricevere premi speciali! : In occasione dei Global Series Play Off di Amsterdam torna l'iniziativa di EA Sports […] L'articolo Fifa 18 Global Series Play Off Amsterdam: collega il tuo account Twitch per ricevere premi speciali!

Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam : tutto quello che devi sapere! : L'articolo Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam: tutto quello che devi

Fifa 18 a meno di 20 euro nelle offerte del weekend su PlayStation Store : Finalmente è arrivato un nuovo weekend di sconti sul PlaySation Store. Questa settimana le offerte interessano diversi generi e alcuni titoli potranno essere acquistati a prezzi molto conventienti come l’ultimo capitolo di Assassin’s Creed disponibile in promozione a partire da 39,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt o Destiny 2, FIFA 18 e tanti altri ancora. Di seguito l’elenco completo dei giochi in offerta questa settima sul PlayStation ...

Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam : i qualificati! : Si sta per avviare al termine il percorso di qualficiazione per i Play Off Fifa 18 Global Series, il torneo che si svolgerà fra fine maggio ed inizio giugno ad Amsterdam e da cui usciranno i nomi dei qualificati alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 18! Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK Poco fa EA […] L'articolo Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam: i qualificati! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa eWorld Cup 2018 : "Crazy_Fat_Gamer_" accede ai Global Series Playoff : Nel weekend del Comicon a Napoli si è disputato l'Italian Qualifier di FIFA 18, il torneo competitivo organizzato da ESL e Gazzetta dello Sport valido per i Global Series Playoff, la prossima fase di qualificazione per le finali della FIFA 18 eWorld Cup 2018.Diego Campagnani, meglio noto all'interno della community di FIFA con il nome di "Crazy_Fat_Gamer_" e giocatore del Team Qlash, ha ribaltato i pronostici sbaragliando gli avversari e ...

Questo weekend al Comicon di Napoli si svolgerà il torneo di Fifa 18 valido per i Playoff della Fifa eWorld Cup 2018 : Al Comicon di Napoli la sfida italiana valida per i Playoff del mondiale di FIFA 18. Il vincitore tra i 16 giocatori in gara accederà ai Playoff di giugno sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2018.Tutto è pronto per l'ESL FIFA 18 Italian Qualifier, il grande torneo competitivo di FIFA 18 che si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile al Comicon di Napoli e che sarà valido per un posto ai Global Series Playoff, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Fifa 19 : la presentazione all’EA Play il prossimo 9 giugno : diretta streaming a partire dalle ore 20! : Fifa 19 verrà presentato il prossimo 9 giugno all’EA Play di Hollywood, la conferenza annuale in cui Electronic Arts mostra al pubblico i nuovi grandi titoli in arrivo! Offerta! Far Cry 5 - PlayStation 4 Ritorna FPS acclamato da critica e pubblico con un nuovo setting e una nuova avvincete tramaDisponibile per PS4 e XBOX […] L'articolo Fifa 19: la presentazione all’EA Play il prossimo 9 giugno: diretta streaming a partire dalle ore ...

Fifa Pro Players – Intervista a Giancarlo “Gianky09” Casati : Ritorna la nostra rubrica dedicata alle interviste ai Pro Player di FIFA più forti in Italia e nel mondo!. Abbiamo il piacere di ospitare sul nostro sito Giancarlo “Gianky09” Casati del Team Mkers (così come Daniele “IcePrinsipe” Paolucci che abbiamo avuto modo di Intervistare lo scorso anno), miglior italiano nella Fut Champions Weekend League nel mese di marzo […] L'articolo FIFA Pro Players – Intervista ...