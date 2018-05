Fico | 1 | 5 milioni di visitatori nei primi sei mesi

Blitz antiterrorismo - 14 arresti : jihadisti finanziati col trafFico dei migranti. Due milioni dall'Italia ad Al-Nusra : Quattordici arresti e bloccato un flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria: un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura ...

Italia - la povertà avanza : 7 - 3 milioni in gravi difFicoltà e il Sud arranca : L'Italia, un Paese dove milioni di persone vivono in condizioni di disagio economico, spaccato in due tra un Nord che avanza e un Sud sempre più in difficoltà, mentre la...

Stroncato trafFico di droga tra la Sardegna e la Spagna : ha fruttato circa 2milioni di euro. Cinque i provvedimenti cautelari emessi : Si tratta di due misure cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora, nei confronti di 5 soggetti- tutti con precedenti- ritenuti responsabili di 'produzione, traffico e ...

Wind Tre - multa Antitrust di 4 - 25 milioni per pubblicità su fibra ottica e trafFico dati : “Condotta omissiva e ingannevole” : Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito “omissiva e ingannevole” la sua condotta. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha ...

TrafFico - code in autostrada per il rientro di Pasquetta : 11 milioni di italiani in gita : Non si sono registrate situazioni critiche e la polizia stradale è impegnata con diverse pattuglie per monitorare il rientro nelle grandi città dopo il ponte di Pasqua. 11 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere la Pasquetta con gite fuori porta.Continua a leggere

