Ferrovie Nord frena le avance di Trenitalia | «Non c' è alcuna offerta»

Ferrovie : Fnm - da Trenitalia nessuna proposta su partecipazione Trenord : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Ferrovie Nord Milano "non ha ricevuto alcuna proposta relativa alla propria partecipazione in Trenord, società a controllo congiunto con Trenitalia, e conseguentemente non ha effettuato alcuna valutazione". Così il gruppo ferroviario replica alle dichiarazioni rilasciat

Sicurezza nelle stazioni - firmato un protocollo tra Polizia di Stato e FerrovieNord : Nonostante le ultime vicende balzate alla cronaca, secondo i dati diffusi dalla Polfer, si sarebbe registrato un costante calo dei furti in stazione, passati dai 1.436 del 2014 agli 848 del 2017. ...

Sicurezza : firmato protocollo tra Polizia di Stato e Ferrovienord (2) : (AdnKronos) - Nella prassi la Convenzione comporterà lo svolgimento da parte della Polfer di mirati servizi di vigilanza scalo e pattugliamento lungo la linea ferroviaria; supporto all'attività di Polizia in termini di dotazioni tecnologiche (telefoni, hardware e software) e logistiche. Dall'inizio

Sicurezza : firmato protocollo tra Polizia di Stato e Ferrovienord : Milano, 28 mag. (AdnKronos) - La Sicurezza nelle stazioni ferroviarie è il cuore della convenzione tra Polizia Ferroviaria e Ferrovienord sancita oggi a Milano con l'incontro tra il direttore del Servizio Polizia ferroviaria Armando Nanei e il direttore generale Ferrovienord Enrico Bellavita. Tra gl

Ferrovie Nord Milano - confermato Gibelli. Accuse alla Lega : Andrea Gibelli Il leghista Andrea Gibelli riconfermato alla guida di Fnm, la holding che gestisce il trasporto ferroviario. Ma la volontà della Regione a guida leghista è chiarissima: i conti vanno ...

Ferrovie : Trenord - 415 mln in tre anni per rinnovo 700 carrozze : Milano, 11 apr. (AdnKronos) – Prende il via il progetto di Trenord per il rinnovo di oltre 700 carrozze nei prossimi tre anni, il 33% della flotta. Lo rende noto la società, precisando che il piano straordinario prevede investimenti complessivi per 415 milioni di euro e consentirà il revamping e l’ammodernamento dei convogli meno recenti, di proprietà di Trenitalia e noleggiati a Trenord.“Trenord è impegnata in investimenti ...

Ferrovie Nord - giudice : “Da ex presidente Achille comportamento criminale ma anche risarcimento danno” : Il 24 ottobre Norberto Achille, l’ex presidente di Ferrovie Nord Milano, fu condannato per peculato e truffa a 2 anni e 8 mesi. Oggi il giudice ha depositato le motivazioni della sentenza. Per il gup di Milano Roberto Arnaldi Achille, imputato per aver distratto dalla società, partecipata da Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato, 429mila euro che avrebbe utilizzato per fini personali suoi e dei suoi familiari, vanno evidenziate, allo stesso ...

Ferrovie : Lombardia - intesa Trenord-Areu per aumentare sicurezza su treni : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Una campagna di affissione sui finestrini dei treni e un nuovo sistema di collegamento tra app per comunicare in modo più semplice e rapido in caso di emergenza. è quanto prevede un accordo siglato oggi da Trenord e Areu-Azienda regionale emergenza urgenza, finalizzato a diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti in situazioni di emergenza e degli strumenti che danno il via alla catena di soccorso, di ...