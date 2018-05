Fedez su Instagram racconta la sua storia | così è diventato famoso

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa su Instagram : La casa da single in affitto per 10mila euro al mese sul sito Idealista (270 metri quadri, nella residenza Hadid di CityLife, Milano). E la nuova casa, quella nella quale Fedez vivrà con la compagna Chiara Ferragni e il piccolo Leone, mostrata sui social. “New Home is almost ready”, scrive proprio Chiara sul suo profilo Instagram mostrando il soggiorno in un video. Per il momento, lei e la sua famiglia sono in hotel: aspettano che ...

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato?/ Fine dell’amicizia e avvocati in mezzo : non si seguono più su Instagram : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:19:00 GMT)

Fedez - cuore di papà : su Instagram il ritratto di famiglia e le foto del figlio. «Ecco la sua faccia» : Fedez mostra teneramente sul suo profilo Instagram le foto di suo figlio commentando la sua espressione. Il post con il ritratto di famiglia è accompagnato dalla didascalia «La sua...

Fedez - cuore di papà : su Instagram il ritratto di famiglia e le foto del figlio. «Ecco la sua faccia» : Fedez mostra teneramente sul suo profilo Instagram le foto di suo figlio commentando la sua espressione. Il post con il ritratto di famiglia è accompagnato dalla didascalia «La sua...

Gué Pequeno contro tutti : «Fedez e J-Ax? Non sono cool. Ghali e Sfera? Pupazzi per Instagram» : Qualcuno, leggendo della sua partecipazione a La Finale di Fedez e J-Ax a San Siro, il dubbio se l’era posto, che tutte le rivalità e i battibecchi sui social fossero davvero morti e sepolti? «Mi hanno invitato al loro concerto e ci sarò. Anche se il giudizio sulla loro musica non cambia: non è cool». Lo racconta Gué Pequeno al Corriere della sera spiegando come, ciononostante, i rapporti con i colleghi siano buoni. «Con Ax non ho mai ...

J-Ax 'saluta' Fedez su Instagram : 'Avventura pazzesca - ma ogni saga giunge al termine' : Titoli di coda per il duo musicale che ha imperversato nel corso delle ultime tre estati, J-Ax e Fedez . Con l'uscita dell'ultimo singolo 'Italiana' , terminerebbe la collaborazione tra i due rapper ...

Guè Pequeno al concerto di Fedez e J-Ax/ Bomba su Instagram - 1 giugno a San Siro : "Ha vinto la stima" : Guè Pequeno al concerto di Fedez e J-Ax: l'annuncio Bomba su Instagram. Il primo giugno al concerto di Milano a San Siro la reunion tra gli ormai ex nemici per antonomasia del mondo del rap.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:47:00 GMT)

Fedez - sfogo su Instagram : "Non si giudica un genitore da foto postata sui social" : ' I criteri per valutare la capacità di fare i genitori non dovrebbero basarsi sulle foto social ': parla Fedez . Il padre del piccolo Leone, nato dalla relazione con Chiara Ferragni si sfoga sui ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori/ Foto - è nato Leone : Baby Raviolo sbarca su Instagram : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:50:00 GMT)