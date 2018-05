FedEx – Tnt | scioperano dipendenti | “Due giorni e una notte di stop per salvare 500 posti

FedEx-Tnt : sindacati - da domani sciopero 2 giorni contro licenziamenti : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – domani e il 1 giugno si fermano per due giorni tutti gli addetti di FedEx e Tnt, compresi gli appalti. Lo sciopero, che segue quello del 17 maggio scorso, è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. ‘La trattativa con le due aziende e l’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulle procedure di licenziamento per 361 persone ed il trasferimento collettivo riguardante ...

FedEx-Tnt : confermato sciopero 31 maggio e 1 giugno : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Si avvicina lo sciopero di due giorni dei lavoratori di FedEx e Tnt. I sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato la protesta indetta per il 31 maggio e per il 1 giugno prossimi, dopo il nulla di fatto, venerdì scorso, nella trattativa al Mise sulle procedure di licenziamento per 361 persone ed il trasferimento collettivo riguardante 115 persone. Le due aziende non hanno accolto ...

FedEx-Tnt : confermato sciopero 31 maggio e 1 giugno : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Si avvicina lo sciopero di due giorni dei lavoratori di FedEx e Tnt. I sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato la protesta indetta per il 31 maggio e per il 1 giugno prossimi, dopo il nulla di fatto, venerdì scorso, nella trattativa al Mise sulle procedure di licenziamento per 361 persone ed il trasferimento collettivo riguardante 115 persone. Le due aziende non hanno accolto ...

FedEx Tnt licenzia 361 lavoratori in Italia. 'Donne trasferite a Roma o Milano'. Giovedì sciopero : FedEx , il colosso americano di trasporti e spedizioni, che ha acquisito il 25 maggio 2016 la Tnt , licenzia in tutta Italia 361 lavoratori e ne trasferisce 115. Il piano industriale, presentato dall'...

Trasporti - sindacati : incontro urgente su licenziamenti FedEx-Tnt : Roma, 10 mag. , askanews, Convocare un incontro urgente con i sindacati, Fedex e Tnt per 'salvaguardare l'occupazione e scongiurare i licenziamenti previsti'. È la richiesta avanzata al ministero ...

Tnt FedEx : Felt Cgil - ad Altavilla Vicentina firmato accordo per integrativo : Vicenza, 2 mag. (AdnKronos) - Si è concluso in giornata lo sciopero ad oltranza indetto per questa mattina dai lavoratori occupati nel cantiere di TNT Fedex ad Altavilla Vicentina e che lavorano per la ditta che si occupa della distribuzione delle merci. “Siamo riusciti a firmare un accordo che ci s

Tnt FedEx : Felt Cgil - ad Altavilla Vicentina firmato accordo per integrativo : Vicenza, 2 mag. (AdnKronos) – Si è concluso in giornata lo sciopero ad oltranza indetto per questa mattina dai lavoratori occupati nel cantiere di TNT Fedex ad Altavilla Vicentina e che lavorano per la ditta che si occupa della distribuzione delle merci.‘Siamo riusciti a firmare un accordo che ci soddisfa – afferma il segretario generale della Felt Cgil di Vicenza, Daniele Conte – e strappa un impegno della società a ...

Tnt FedEx : Felt Cgil - ad Altavilla Vicentina firmato accordo per integrativo : Vicenza, 2 mag. (AdnKronos) – Si è concluso in giornata lo sciopero ad oltranza indetto per questa mattina dai lavoratori occupati nel cantiere di TNT Fedex ad Altavilla Vicentina e che lavorano per la ditta che si occupa della distribuzione delle merci.‘Siamo riusciti a firmare un accordo che ci soddisfa – afferma il segretario generale della Felt Cgil di Vicenza, Daniele Conte – e strappa un impegno della società a ...

Trasporti - Tnt-FedEx annuncia oltre 300 esuberi : a rischio 22 corrieri a Ornago : I 22 corrieri della filiale FedEx di Ornago hanno ricevuto la notizia della prossima chiusura della filiale, «senza preavviso e soprattutto con una situazione economica in espansione e continua ...