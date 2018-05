sportfair

: Fed: Beige Book economia Usa cresce moderatamente - #Beige #economia #cresce #moderatamente - zazoomblog : Fed: Beige Book economia Usa cresce moderatamente - #Beige #economia #cresce #moderatamente - 24WallStreet : Fed, Beige Book: preoccupazione per incertezze commerciali - 24WallStreet : Fed: Beige Book, economia americana continua a crescere, occupazione e salari in rialzo -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) New York, 30 mag. (AdnKronos/Dpa) – L’statunitense ha continuato ad espandersi tra aprile e inizio maggio ma un “ritmo moderato”. E’ quanto emerge daldella Federal Reserve nel quale si evidenzia “l’incertezza delle politiche commerciali internazionali” e “per un aumento dei tassi”. Nel breve termine, comunque, prevale l’ottimismo per quanto riguarda l’andamento della crescita economica negli Usa. La Fed rileva che “l’attività industriale ha accelerato” in oltre la metà dei distretti mentre l’occupazione ha continuato a migliorare nonostante “le condizioni del mercato del lavoro siano rimaste rigide in tutto il Paese” e i datori di lavoro continuano a lamentare difficoltà nel trovare il personale qualificato che desiderano. Si registra un aumento ...