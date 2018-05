Fausto Filippone drogò la figlia prima di gettarla dal cavalcavia

Francavilla - Fausto Filippone ha drogato la figlia/ Conferma esami : “sedò Ludovica prima di lanciarla giù” : Delitto Filippone, trovata cocaina nell'auto dell'omicida: 50 grammi di sostanze stupefacenti nella Bmw dell'uomo lanciatosi da un viadotto dopo aver ucciso moglie e figlia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:53:00 GMT)

Fausto Filippone : trovata cocaina nella sua auto : Fausto Filippone ha premeditato il duplice omicidio di Francavilla? Gli inquirenti stanno ancora cercando di delinerare in modo preciso come si sono svolti i fatti e quanto fosse lucido non solo l’imprenditore, ma anche le due vittime. Fausto Filippone era appena stato dichiarato in grado di intendere e volere, ma bisogna appurare se fosse anche sotto effetto di droghe al momento del doppio omicidio della moglie Marina Angrilli e della ...

Chieti - “Fausto Filippone premeditò duplice omicidio”. Trovata cocaina in auto : disposti esami tossicologici : A nove giorni da quanto avvenuto a Chieti e Francavilla gli inquirenti ipotizzano che Fausto Fillippone, il 49enne dirigente che domenica 20 maggio prima ha ucciso la moglie, Marina Angrilli (51), lanciandola dal balcone di un appartamento, poi la figlia, Ludovica (10), buttata giù da un viadotto dell’A14, e che alla fine si è tolto la vita allo stesso modo, dopo sette ore di trattative estenuanti, la premeditazione. Un duplice omicidio ...

Fausto Filippone - trovate cocaina e una siringa nell'auto : "Piano premeditato" : E' stata trovata cocaina nell'auto di Fausto Filippone, l'uomo che il 20 maggio ha gettato la figlia Ludovica di 10 anni da un viadotto...

Fausto Filippone - strage di Francavilla/ Ultime notizie - trovata cocaina nell'auto dell'omicida

Il caso di Francavilla/ Tra Fausto Filippone e Marina Angrilli cosa è successo? (Quarto Grado) : Il caso di Francavilla, cosa è successo tra Fausto Filippone e Marina Angrilli? Una famiglia all'apparenza tranquilla, ma un epilogo davvero da brividi dietro. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 09:40:00 GMT)

Fausto Filippone - funerali con pochi intimi/ Strage Francavilla - domani l'addio a Marina Angrilli e Ludovica : Si sono svolti oggi i funerali di Fausto Filippone, l'autore della Strage di Francavilla al Mare, alla presenza di pochi amici e parenti. domani l'ultimo saluto a moglie e figlia uccise.

Chieti - Fausto Filippone aveva superato i test psichiatrici per il porto d’armi : “Soggetto normale all’esito dei test”. È questa la conclusione del medico dell’Asl che – cinque giorni prima dell’omicidio-suicidio – ha eseguito i test psichiatrici a Fausto Filippone per il porto d’armi. Lo riferisce il Corriere della Sera, che riprende le parole della sorella Antonella e spiega che il manager 49enne ne aveva fatto richiesta per uso sportivo. Ma il sospetto degli inquirenti è un ...

Tragedia di Chieti - per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie : Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Continua a leggere L'articolo Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie proviene da NewsGo.

Tragedia di Francavilla : il racconto dello psichiatra che ha tentato di dissuadere Fausto Filippone : “Escludo che la bambina sia stata sedata”. Lo ha detto all’ANSA lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, il mediatore che ha tentato, domenica scorsa, sul viadotto della A14, di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto. “Dal racconto degli agenti che sono giunti per primi sul posto – riferisce il direttore del dipartimento salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti – la bambina era in piedi sul ...

Chieti - il cognato di Fausto Filippone : “Perché non lo hanno fermato?”. Procuratore : “Chiarezza fino in fondo” : “Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l’atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia”. Francesco Angrilli, fratello di Marina, la prima vittima di Fausto Filippone, l’uomo che poi ha lanciato da un cavalcavia la figlai di 10 anni, riflette sulla testimonianza secondo cui ...

"Facciamoci un selfie sul balcone" : la trappola di Fausto Filippone per uccidere la moglie : Anche Marina Angrilli, professoressa d'italiano e mamma della piccola Ludovica, sarebbe stata uccisa dal marito Fausto Filippone. Il puzzle della tragedia di Chieti è stato ricomposto da Il Messaggero: Filippone ha gettato la moglie dalla finestra della casa che avevano a Chieti Scalo e che affittavano a studenti, tendendole una trappola. Dunque, si sarebbe trattato di omicidio premeditato."Andiamo a comprare la lavatrice" aveva detto ...

Chieti - né suicidio né caduta accidentale : la moglie di Fausto Filippone spinta giù dal balcone : Non una caduta accidentale e non un suicidio: Marina Angrilli sarebbe stata spinta giù dal balcone. Lo confermano le prime indiscrezioni trapelate sull’esito dell’autopsia sul corpo della moglie di Fausto Filippone, l’uomo che tre giorni fa ha lanciato da un viadotto sua figlia e poi, dopo ore di trattative, si è tolto la vita nello stesso modo. E a scaraventarla di sotto, sono convinti gli inquirenti, sarebbe stato proprio lui. ...