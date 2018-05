agi

: Far partire Cottarelli, votare subito o riprovarci senza Savona? I dubbi di Salvini e Di Maio - exit2021 : Far partire Cottarelli, votare subito o riprovarci senza Savona? I dubbi di Salvini e Di Maio - disicaterina : RT @saraosalvatore: Far partire il governo Cottarelli é autolesionismo puro, durerebbe per un anno almeno, e nel frattempo stangate secondo… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ora bisognerà far partire le Commissioni e approvare il Def. Il ragionamento di Giancarlo Giorgetti ieri mattina alla riunione del gruppo della Lega ha fatto capire ai parlamentari che il Carroccio, pur chiedendo il voto in tempi brevi, non intende accelerare troppo. Del resto è lo stesso Matteoad ammettere di non voler rompere "le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto". Dopo il caos Di Maio riparla di governo Lega-M5s https://t.co/qGZV8C44Sr — L'HuffPost (@HuffPostItalia) 29 maggio 2018 Ma il precipitare della situazione verso un voto a breve, già a fine luglio, scompagina un po' i piani. Il leader del partito di via Bellerio, infatti, ufficialmente sottolinea che non si può avere "un governo fantasma", riferendosi all'esecutivo Cottarelli, ma allo stesso tempo la ...