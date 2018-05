FAO | porre fine all’uso dei medicinali antimicrobici per la promozione della crescita

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ihanno un ruolo importante nel salvaguardare la salute umana e animale, ma devono essere usati responsabilmente, anche nel settore agricolo. Questo il messaggio del Direttore GeneraleFAO José Graziano da Silva ad una Riunione ONU di alto livello per il coordinamento sul temaresistenza antimicrobica (AMR l’acronimo in inglese). “La FAO sostiene che antibiotici e altridovrebbero essere utilizzati solamente per curare delle malattie e per alleviare sofferenze innecessarie. Solo in rarissime circostanze dovrebbero essere utilizzati per prevenire una minaccia imminente di infezione” ha sottolineato. Notando che i farmacivengono ancora utilizzati come promotori, soprattutto nel settore dell’allevamento e dell’acquacoltura, il Direttore GeneraleFAO ha ribadito che ...