FAO | necessario far lavorare l’agricoltura a favore – e non contro – la biodiversità

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ha lanciato ieri un appello per “un cambiamento trasformativo” nel modo in cui produciamo il nostro cibo, perché sia ben saldato in sistemi agricoli sostenibili, in grado di produrre alimenti sani e nutrienti e allo stesso tempo di tutelare ladel pianeta. “Laè essenziale per la tutela della sicurezza alimentare e la nutrizione globale, per migliorare i mezzi di sostentamento e per rafforzare la capacità di resilienza delle persone e delle comunità” ha sottolineato nel suo intervento di apertura dell’Dialogo internazionale: Mainstreaming biodiversity into agricultural policies and practices. Ecosistemi sani forniscono numerosi servizi fondamentali dai quali dipende l’umanità, come il mantenimento della qualità dell’acqua, il ciclo dei nutrienti, la formazione del ...