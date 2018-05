FALLOUT 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO Video trailer | per alcuni insider forse un survival

FALLOUT 76 ufficialmente annunciato/ Video trailer : il seguito di New Vegas - un’espansione o un nuovo gioco? : Fallout 76 ufficialmente annunciato, Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco? E' fermento in rete dopo il filmato pubblicato dai ragazzi di Bethesda(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:41:00 GMT)