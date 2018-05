Fabrizio Frizzi | la prima Partita del Cuore senza di lui E la vita di Carlotta Mantovan

Fabrizio Frizzi - è il quinto compleanno di Stella ma papà non c'è : Carlotta Mantovan le regala un cagnolino : Primo compleanno per Stella dopo la tragica scomparsa del compianto papà Fabrizio Frizzi per un?emorragia celebrale. La moglie, Carlotta Mantovan, è dovuta tornare alla vita...

Carlotta Mantovan / La nuova vita della moglie di Fabrizio Frizzi riparte da due grandi amori : Carlotta Mantovan, la nuova vita della moglie di Fabrizio Frizzi, dopo la sua scomparsa, riparte da sua figlia Stella e dall'amore per la natura e i cavalli(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:10:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 30 maggio 2018. Su Rai1 La Partita del Cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi : Antonella Clerici e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Partita del Cuore – 27^Edizione In diretta su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, le stelle della musica, del cinema, dello sport e della televisione, daranno vita, dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, a La 27^ Partita del Cuore. Un appuntamento con la solidarietà che quest’anno devolverà i proventi a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e ad Airc ...

Fabrizio Frizzi - quel gesto d’amore che vive ancora : Sono passati due mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi e il suo ricordo resta indelebile. Non solo perché era un presentatore famoso, ma soprattutto perché era un uomo generoso che donando il suo midollo osseo ha salvato la vita di Valeria Favorito. Così è stato istituito il premio Fabrizio Frizzi che verrà assegnato al donatore di midollo osseo più giovane d’Italia. Quest’anno verrà conferito a Davide Borghero, di Verona. Lui è il ...

Gianfranco D'Angelo/ Quello sfogo dopo la morte di Fabrizio Frizzi... (Che tempo che fa) : Barbara Bouchet sarà ospite di Che tempo che fa. Recentemente è stata sul palco con Corinne Clery, Marisa Laurito e Gianfranco D'Angelo, volto noto in tv(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:05:00 GMT)

Michelle Hunziker - la bordata di Michele Guardì - autore di Scommettiamo che : 'Da quando è morto Fabrizio Frizzi...' : Brutte notizie per Michelle Hunziker . Mentre l'ultima puntata di Vuoi scommettere ha perso un milione di telespettatori, lo storico regista e autore dello show originale Scommettiamo che? targato Rai ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi/ Il racconto inedito sulla strage di Capaci : “Ha pagato per tutti!” : Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi, il racconto inedito sulla strage di Capaci: “Ha pagato per tutti!”, ecco cosa è successo durante la messa in onda di "Scommettiamo che?".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:23:00 GMT)

Michele Guardì / “Fabrizio Frizzi? Una perdita colossale. Volevo tornare a lavorare con lui” : Michele Guardì, autore di trasmissioni Rai di grande successo, parla dei punti fermi della sua carriera in un'intervista rilasciata al settimanale Spy.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:36:00 GMT)

