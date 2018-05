Fabio Fulco parla della nuova fidanzata | frecciatina alla Chiabotto

Un posto al sole - Fabio Fulco entra nel cast : Nuovo capitolo lavorativo per Fabio Fulco. Dopo aver fatto parlare di sé a causa della fine della sua lunga love-story con Cristina Chiabotto, l’attore napoletano è pronto a entrare in pianta stabile nel cast di Un posto al sole. Terza soap nella carriera del 47enne partenopeo dunque dopo le sue partecipazioni a Vivere e Incantesimo. Un posto al sole compie 20 anni: come sono cambiati i protagonisti ...

Fabio Fulco ha ritrovato l’amore. Addio Cristina Chiabotto : Fabio Fulco volta pagina e dopo l’Addio a Cristina Chiabotto, ritrova l’amore fra le braccia e Eliana Sbaragli. La modella ha rubato il cuore dell’attore, ma soprattutto gli ha regalato nuovamente il sorriso dopo la traumatica fine della relazione con l’ex Miss Italia. “Lo ammetto, sono rinato – ha svelato al settimanale Oggi, raccontando il nuovo amore -. Sto finalmente vivendo una storia vera”. La ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 28 maggio – 1 giugno 2018. Nel cast Fabio Fulco : Fabio Fulco E’ guerra aperta in quel di Un Posto al Sole tra le due dark lady Marina (Nina Soldano) e Veronica (Caterina Vertova). A dare manforte a quest’ultima è arrivato ora anche il fratello Valerio, uomo affascinante ma privo di scrupoli, il cui volto è quello di Fabio Fulco. Per l’attore napoletano, recentemente tornato single dopo la fine della relazione con Cristina Chiabotto, si tratta di un nuovo impegno in tv dopo la recente ...

Anticipazioni Un posto al sole : Fabio Fulco sarà Valerio Viscardi : Anticipazioni Un posto al sole: arriva Valerio Viscardi, fratello di VERONICA A Un posto al sole entra nel vivo la rivolta degli operai di cui vi abbiamo parlato di recente, e con essa aumentano a dismisura le tensioni all’interno della dirigenza dei Cantieri. Negli episodi di Upas in onda la prossima settimana vedremo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) intento a tentare di far tornare la calma tra gli operai, ciò mentre Marina ...

Eliana Sbaragli - chi è la donna che ha conquistato Fabio Fulco : ... e come dargli torto? Oltre ad essere bella, la Sbaragli è anche una donna decisamente intraprendente , sicura di sé e del posto che vuole occupare nel mondo. Nelle vene di entrambi scorre sangue ...

Un posto al sole anticipazioni : Fabio Fulco nel cast??? [Rumor] : Uno stuzzicante rumor arriva dal set di Un posto al sole, perché nelle ultime ore un personaggio molto noto ha postato sui social qualcosa che, almeno a prima vista, appare piuttosto inequivocabile. Sarà l’indizio di un nuovo ingresso nella soap… oppure no??? Entrando nello specifico, moltissimi lettori ci hanno segnalato che il popolarissimo interprete FABIO FULCO ha pubblicato delle Instagram Stories ambientate sicuramente in ...

Cristina Chiabotto nuovo fidanzato : dopo Fabio Fulco ritrova l’amore : Cristina Chiabotto ha un nuovo fidanzato: nel cuore della showgirl un altro uomo dopo Fabio Fulco Della fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco molto si è parlato negli ultimo mese. Il sentimento che aveva legato entrambi per anni è andato via via scemando fino a spingere poi i due a rompere […] L'articolo Cristina Chiabotto nuovo fidanzato: dopo Fabio Fulco ritrova l’amore proviene da Gossip e Tv.

“Beccati!”. Con chi sta Cristina. Dopo la rottura con Fabio Fulco - la Chiabotto sembrava inconsolabile - ma adesso l’aria è cambiata. Eccola in atteggiamenti molto intimi con la sua nuovissima fiamma (uno che vi stupirà) : La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti di sasso. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembravano inossidabili, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. L’ex miss Italia da principio aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma Dopo le dichiarazioni dell’attore napoletano, anche lei ha deciso di dire la sua. Un mese fa nel salotto di Verissimo ha aperto il ...

Cristina Chiabotto - il nuovo amore della ex Miss Italia dopo l’addio a Fabio Fulco : Nel cuore di Cristina Chiabotto c’è un nuovo amore. La ex Miss Italia è stata fotografata da Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile in compagnia di Marco Roscio – come riporta Tgcom24 – manager torinese e direttore generale di una cartiera. Come lei anche lui pare sia un tifoso sfegatato della Juventus: Sorrisi, carezze e un bacio romantico durante una cena a due a Portofino con Marco, suo coetaneo e anche lui torinese. ...

Cristina Chiabotto dopo l'addio a Fabio Fulco : eccola col nuovo fidanzato - il manager Marco Roscio : MILANO ? dopo un lungo fidanzamento Cristina Chiabotto, come riportato da Leggo.it, ha messo improvvisamente fine alla sua relazione con il collega attore Fabio Fulco. Cristina Chiabotto...

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco : in che rapporti sono rimasti dopo l’addio : In che rapporti sono rimasti Cristina Chiabotto e Fabio Fulco dopo che si sono lasciati dopo dodici anni insieme, Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati. In che rapporti sono rimasti dopo la rottura? Non buoni. Ad ammetterlo la stessa Miss Italia in una recente intervista. Al settimanale Nuovo la modella e conduttrice ha […] L'articolo Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: in che rapporti sono rimasti dopo l’addio proviene da ...

Nuovo amore per Fabio Fulco dopo Cristina Chiabotto? : Fabio Fulco è stato sorpreso a baciare una bellissima ragazza mora: un bacio che ha scatenato subito la curiosità del pubblico che si chiede “chi è la fortunata?” Nuovo amore per Fabio Fulco? A lanciare l’indiscrezione e il gossip è il settimanale Chi che ha sorpreso l’attore napoletano scambiarsi un appassionato bacio con una bellissima ragazza dai capelli scuri. Di chi si tratta? Fabio Fulco: chi è il Nuovo amore? Chi è ...

Fabio Fulco - un bacio per ricominciare dopo Cristina Chiabotto : Un bacio che lascia adito a pochi dubbi. E’ quello immortalato dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 4 aprile. Fabio Fulco è stato fotografato in compagnia di una modella napoletana di nome Eliana Sbaragli e l’appassionata effusione che si scambiano per strada fa pensare che l’attore abbia dimenticato Cristina Chiabotto, o comunque sia pronto per voltare pagina: “Quella con Eliana sembra essere una storia ...

Fabio Fulco dimentica Cristina Chiabotto e bacia la nuova fiamma. FOTO : Cristina Chiabotto dimenticata da Fabio Fulco che ha una nuova fiamma Fabio Fulco lo aveva predetto da tempo: avrebbe voluto dimenticare Cristina Chiabotto definitivamente, e ciò sarebbe successo soltanto quando avrebbe conosciuto una nuova ragazza che avrebbe fatto breccia nel suo cuore. A Domenica Live da Barbara d’Urso il bell’attore aveva infatti affermato di avere una grandissima voglia di ricominciare da capo la sua vita, e ...