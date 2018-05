Evento internazionale nel Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) La Conferenzadelsu “SDGs, Climate and the Future of Europe” si svolge in un momento critico di riflessione sui prossimi passi dell’Unione europea. Questa riflessione è compito di ognuno di noi, ma anche della Commissione, che sta preparando una proposta per l’Inserimento degli Obiettivi di(SDGs) nelle politiche dell’Unione, e dei Capi di Stato e di Governo, che dovrebbero essere pronti a ‘innovare’ profondamente il funzionamento di quest’ultima. La Conferenza di Milano discuterà di queste questioni con il coinvolgimento delle istituzioni europee, le imprese, i rappresentanti della società civile ed esperti, inclusi alcuni membri della ‘Multistakeholder Platform for sustainable development’ creata dalla Commissione europea. Questo appuntamento offrirà un’opportunità unica per offrire un contributo concreto alla ...