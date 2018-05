Essere felici? Si può Da giovani e anziani

Vittorino Andreoli : "Siamo la società dell'homo stupidus stupidus stupidus. Oggi solo gli imbecilli possono Essere felici" : "Viviamo in una società dominata dalle frustrazioni. La sensazione prevalente è quella di trovarsi in un ambiente in cui ci si sente esclusi, ci si sente insicuri, si ha paura. Si accumula così la frustrazione, che poi diventa rabbia. E la rabbia sa a cosa porta? Porta alla voglia di spaccare tutto. Il nostro tempo non è violento, è distruttivo".Vittorino Andreoli, noto psichiatra e prolifico scrittore, ...

“Ventuno giorni per rinascere” : ecco come migliorare le proprie abitudini quotidiane - per Essere più longevi e felici : Un cammino di tre settimane capace di renderci più giovani, più sani, più longevi, più gioiosi: lo propongono il dottor Franco Berrino, medico di fama internazionale esperto in alimentazione e Daniel Lumera, noto referente nella pratica della meditazione, nel seminario “Ventuno giorni per rinascere”, omonimo al libro uscito recentemente (Mondadori, Milano 2018) che sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Appuntamento sabato 26 maggio ...

La piccola Federica dona 3.000 euro alla ricerca : “Tutti noi bambini dobbiamo Essere felici” : Una raccolta fondi aveva permesso di raccogliere tremila euro a favore della bambina malata di Smard1. La piccola ha sorpreso tutti, decidendo di affidare tutto il ricavato ad un centro di ricerca.Continua a leggere

Il corso più seguito nella storia di Yale insegna ad Essere felici | : Sono 1.200 gli iscritti dell'ultimo semestre in "Psicologia e la buona vita", o come lo hanno soprannominato gli allievi della prestigiosa università, "Happines 101". Le lezioni danno consigli pratici ...

Bungaro : « Bisogna avere il coraggio di Essere felici ma la felicità non è una meta da raggiungere» : Dopo il successo al Festival di Sanremo di Imparare ad amarsi con Ornella Vanoni e Pacifico ed il successo registrato nelle principali città italiane con il tour attualmente in corso, arriva oggi, 27 aprile, in rotazione radiofonica, Le previsioni della mia felicità, il nuovo singolo di Bungaro tratto dall’album Maredentro Il Viaggio (Esordisco/ Warner Music Italy). Il brano è accompagnato sui maggiori canali tematici musicali, sul web e sul ...

Cherofobia - la paura di Essere felici : Un periodo davvero fortunato, soddisfazioni sul lavoro, felicità in amore, coincidenze favorevoli. Se la maggior parte di noi non si augura altro, per qualcuno troppe circostanze positive, troppa gioia e troppo divertimento sono guardati, invece, con sospetto. Ne parla il quotidiano inglese The Independent: le persone che hanno un’irrazionale avversione per la felicità soffrono di Cherofobia. Non sono le attività divertenti a fare loro ...

Per Essere felici bastano 10 minuti al giorno di sport - non di più : Lo sport è un elemento chiave per essere felici, non solo dal punto di vista fisico. E ne basta poco, lo spiega una ricerca scientifica

“È nata!”. Felicità per l’ex miss Italia. Ha annunciato la nascita della sua bimba in modo molto particolare - ma soprattutto con un mese di ritardo : “Che dono Essere madre” : È una delle miss Italia più amate di sempre. Bellissima, questo è un fatto, ma anche con una classe innata e un modo di fare che in tenti ammirano. Tra le sue qualità un’incredibile discrezione che la porta a essere estremamente protettiva nei riguardi della sua vita privata e dei suoi affetti. Giusy Buscemi lo scorso anno si è sposata in gran segreto con il regista Jan Michelini nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma e le foto ...

Sporting Tanas - Del Monte : «Felici di Essere al Beppe Viola» : ' È un girone molto tosto - ha ammesso Del Monte -, ma nello sport, in questo caso nel calcio, come nella vita, vanno affrontate situazioni così per non rimanere nella propria comfort zone. I ragazzi,...

Il cardinale Comastri : «Essere santi? È il segreto della felicità» : No! Non è così! San Paolo giustamente osserva: 'Se anche conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza… se non ho la carità, io sono nulla!' , 1Corinzi 13,2, . La santità - e, quindi, la ...

Cardinale Angelo Comastri. Essere santi? È il segreto della felicità : I santi sono le persone più felici che esistano al mondo, mentre gli egoisti sono le persone più infelici. Madre Teresa di Calcutta , che si intendeva di santità e di felicità, un giorno disse: '...

GAUDETE ET EXSULTATE/ Essere santi - la grazia di una felicità più grande delle nostre misure : Ieri è stata resa pubblica l'esortazione apostolica "GAUDETE et EXSULTATE" sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Non uno sforzo, ma un tuffo nella vita.